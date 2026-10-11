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Turismo Nacional en San Martín de Mendoza: dos finales bárbaras que pronostican un cierre de año incierto

El chapa-chapa brindó un gran espectáculo en Clase 3 y 2, que pusieron pimienta a los campeonatos que se definen en Concordia y Viedma. Buena actuación zonal

11 de octubre 2026 · 18:33hs
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Carlos Merlo defiende la punta de la C3 del Turismo Nacional

APAT

Carlos Merlo defiende la punta de la C3 del Turismo Nacional, ante Lambiris y Pernía.

El Turismo Nacional pasó con todo por uno de los autódromos tradicionales del país, como es el de San Martín de Mendoza, que se mostró a la altura de lo que estas categorías requieren. Y las carreras de las Clase 3 y 2 dejaron mucha tela para cortar, con buen rendimiento de pilotos y equipos santafesinos. En Concordia y Viedma se definirán dos campeonatos que prometen emociones hasta el final, más allá del dominio hoy de Agustín Canapino en la categoría mayor.

Fueron dos muy buenas finales, pese a que en la Clase 3 Carlos Merlo ganó de punta a punta tras obtener la pole y ganar la serie más rápida. Así simple vista pareció que no hubo emoción pero no fue así. En la final fue acosado hasta el final por distintos pilotos y resistió para que el puntano festeje en grande.

Merlo largó en punta y Mauricio Lambiris se le pegó a la cola, acosándolo durante varios giros hasta que no pudo contener a su compañero Leonel Pernía. El Tanito se le vino entonces al puntero, lo buscó por todos lados y, cuando parecía que podía pasarlo al entrar al curvón del fondo, un palier dijo basta.

De nuevo entonces Lambiris tomó la posta y también buscó la maniobra, obligando en los últimos giros a Merlo a bloquear en varias ocasiones. Lo intentó todo el uruguayo, pero llegó segundo.

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Claro que hubo otro convidado a la lucha y fue el campeón, el local Julián Santero, quien antes libró duras batallas para superar a Jorge Barrio primero y a Canapino después. Terminó a la cola de los punteros y hubiera necesitado un par de giros más para dar la batalla final.

Buena final del parejense Facundo Arudsso, 7º en la Clase 3.

Buena final del parejense Facundo Arudsso, 7º en la Clase 3.

Igual, a Santero le sirvió para descontarle puntos al imperturbable Canapino, que corrió a la defensiva todo el tiempo y pensó en el campeonato. Con 299 puntos, le lleva 43 a Santero y 67 a Facundo Chapur, que con el Civic del Larrauri Racing de Granadero Baigorria, no pudo pelear mucho y estuvo en el tercer pelotón siempre para finalizar 9º. Mientras, Lambiris con 224 puntos y Barrio con 214 con los otros que matemáticamente tienen chances.

En el top ten finalizó Facundo Ardusso, con el Corolla del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, y 10º el venadense Ever Franetovich.

Fue 12º el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni, 19º el parejense Leandro Carducci, 20º el de Totoras Ramiro Cano, 22º el baigorriense Leo Larrauri, 24º el rosense Aldo Tedeschi y 26º el santafesino Miguel Ciaurro, que terminó a 2 vueltas.

El mendocino Vitar achicó en la C2 del Turismo Nacional

La Clase 2 está más disputada en la tabla que la 3 y tomó más impulso la lucha gracias a la victoria del mendocino Tomás Vitar, que tuvo más mérito por haber superar en pista al entrerriano Exequiel Bastidas, líder del campeonato, en el Ale Bucci Racing.

Bastidas le ganó el pique a Vitar, pero el mendocino que estuvo a punto de abortar el año por falta de presupuesto buscó la maniobra hasta que la consiguió brillantemente en al vuelta 4. Desde ahí se tomó el buque para un triunfo que le permite quedar a solo 14 puntos de Bastidas.

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Vitar, con 277 puntos, quedó a 3 del salteño Francisco Coltrinari, del Saturni Racing de Bigand, que finalizó 4º luego de perder el podio con Martín Leston.

El rafaelino Juan Ignacio Canela fue ganando posiciones en la serie y la final para un 6º puesto que lo mantiene con alguna chance de título a 79 puntos de Bastidas. Mientras el santafesino Bruno Pace fue 13º y el rosarino Santino Balerini no pudo largar tras los problemas del sábado.

Tomás Vitar supera a Exequiel Bastidas y se irá camino a la victoria de la Clase 2.

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