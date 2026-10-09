El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal La inestabilidad y el cielo totalmente nublado serán parte del paisaje tanto el sábado como el domingo, junto a temperaturas frescas 9 de octubre 2026 · 21:58hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Por ahora, no es momento de guardar el paraguas: el tiempo seguirá lluvioso en Rosario.

Las condiciones meteorológicas en Rosario distan mucho de ser las esperadas para octubre, pleno desarrollo de la primavera. Este año, el tiempo a esta altura es otoñal, con lluvias que se enmarcan en el desarrollo de El Niño y que tienen a la región sumida en un ambiente muy húmedo.

Para este fin de semana largo de octubre, se espera que la inestabilidad sea el común denominador, con lluvias aisladas, lloviznas, cielo muy nublado y temperaturas frescas.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado muy inestable. La jornada comenzará con lloviznas durante la mañana, que se extenderán hacia la tarde. La temperatura mínima será de 12º y la máxima llegará a 18º, mientras que se espera un leve mejoramiento durante la noche ya que se espera que el cielo esté mayormente nublado.

Domingo gris pero sin lluvias Las condiciones seguirán marcadas por la inestabilidad durante el domingo. Para ese día, el organismo oficial marca que no habrá lluvias pero sí cielo mayormente nublado desde la mañana hasta la noche. La ausencia del sol contribuirá a que la temperatura mínima baje dos grados en comparación con el sábado, para situarse en torno a 10º, aunque la máxima ascienda hasta los 19º.

>> Leer más: La OMM renovó su pronóstico sobre El Niño y especialistas argentinos hacen foco en el Litoral El lunes podría darse un mejoramiento más marcado, pero no consistente. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado durante la mañana, aunque ya para la tarde volverá a presentarse mayormente nublado. La temperatura se mantendrá casi igual que el domingo, con una leve variación: mientras que la mínima seguirá en 10º, la máxima bajará, nuevamente, a los 18º.