Tras confirmar su romance, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comparten un importante proyecto

No es un romance pasajero. Luego de algunos meses en que cultivaron la relación en secreto, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul apuestan a una relación seria y se embarcaron en un importante proyecto juntos. Dadas las ajustadas agendas laborales de ambos, la cantante y el futbolista decidieron buscar un lugar para convivir cuando ambos se encuentren en Buenos Aires.

Pero por el momento, no tuvieron suerte, ya que no dieron con ninguna propiedad que cumpla con las expectativas de ambos. "Para alquilar sin muebles están 4.000 dólares mensuales, y con muebles y todo adentro cuestan 9.000 dólares por mes. Para ellos no es nada", señaló la "angelita" sobre los presupuestos que les pasaron.

Por su parte, Yanina Latorre, íntima amiga de la mamá de la cantante, contó que la joven de 25 años tenía planes de mudarse sola a una casa que todavía está en construcción y que ve difícil que -más allá de las ganas que tenga de convivir con el deportista, que vive en España- acepte instalarse en un lugar muy concurrido, ya que debido a su fama, prefiere pasar su tiempo libre en tranquilidad.

Luego del triunfo de la Selección Argentina en la Finalissima contra Italia y de vencer a Estonia 5-0, De Paul viajó primero a Rosario en compañía de Lionel Messi, Angel Di María y Giovanni Lo Celso y luego se trasladó a Buenos Aires para reencontrarse con su familia. El lunes 6 almorzó en una confitería de Avellaneda y revolucionó a los vecinos de la zona. Y aunque no pudo reencontrarse enseguida con Tini, quien en plena gira tuvo que reprogramar un vuelo por las condiciones climáticas, la acompañará en algunos de sus conciertos.

Por otro lado, el jugador del Atlético de Madrid está en plena negociación con Camila Homs, la mamá de sus hijos, para dividir sus bienes. "Camila en principio estaba decidida en arreglar, pero la cosa se puso un poco más compleja, porque ellos tienen muchos bienes en común, más allá de no estar casados. Él quiere arreglar lo más pronto posible porque le habría hecho una promesa a Tini Stoessel. Él quiere todo prolijo", contó Mariana Brey en Socios del espectáculo.