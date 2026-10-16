La Gurruchaga celebra 30 años de FestiRock con homenaje al Indio Solari

El tradicional evento tendrá lugar durante toda la jornada del sábado 17 en la escuela: tocarán catorce bandas, con entrada a la gorra

Desde hace treinta años, el FestiRock convoca a la comunidad educativa de la Gurruchaga en torno a la música y la construcción de comunidad

La Gurruchaga , una de las instituciones educativas con identidad más propiedad de la ciudad, celebra a su comunidad a través de la música. Como hace 30 años, este fin de semana se llevará adelante una nueva edición del FestiRock, el evento que reúne bandas de la escuela con otras bandas jóvenes de la ciudad.

Esta vez, será en homenaje al Indio Solari y con entrada a la gorra, para garantizar el acceso en un contexto socioeconómico complejo. La cita es el sábado 17 de octubre, desde las 14:30hs hasta las 12hs, en la Gurru (Salta 3439).

Algunas de ellas, vienen dando pasos fuertes en la escena joven local, una que se muestra cada vez más potente, diversa y plagada de talento. Garage y Serapis, por ejemplo, se consagraron en distintas ocasiones como ganadoras del célebre certamen local Sub21 de Rock, una plataforma que desde 2023 busca promover, incentivar y difundir el trabajo de bandas locales de rock (y sus variantes) formadas por jóvenes menores de 21 años.

Áurico, por su parte, la rompe con su rock progresivo y conocida por sus homenajes a Sui Generis o La Máquina de Hacer Pájaros. Tanto así que en octubre de 2025, compartieron escenario con José Luis Fernández, miembro original de La Máquina, y Juanito Moro (hijo de Oscar), en un show que dieron en ocasión del cumpleaños de Charly García.

Estos ejemplos apenas ilustran un paisaje musical muy fértil y muy rockero entre las generaciones más jóvenes de la ciudad. Desde el Centro de Estudiantes de la Gurru, además de honrar la propia historia de la escuela, buscan también consolidarse como uno de los escenarios clave de ese circuito, un lugar donde quienes dan sus primeros pasos pueden cruzarse con quienes ya tienen un poco más de recorrido.

“El FestiRock se hace más de treinta años y es parte de la identidad de la escuela. Los festivales unen mucho a la comunidad y a los adolescentes. Lo organizamos desde la comisión del Centro de Estudiantes pero participa toda la escuela y es algo muy colectivo, y muy lindo que nos representa mucho”, contó a La Capital Luna, de 15 años, parte del área de prensa del Centro de Estudiantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Centro Estudiantes Gurruchaga (@cegurruchaga)

>> Leer más: Chicos y chicas quieren rock: los músicos rosarinos sub 20 construyen su escena

“Está muy bueno porque le da visibilidad a todos los jóvenes que están intentando hacer algo con sus proyectos. Hay un montón de bandas que están re floreciendo. Nosotros lo que hacemos es darle lugar a las bandas de la propia escuela que quieran participar, y con el resto hacemos sorteo. Todas las bandas que forman dan mucha entidad a lo que es el FestiRock, porque nos hacen la segunda y tocan completamente gratis. Es un evento muy lindo y fortalece a la comunidad, tanto este festi como todos los otros que hay”, agregó.

Esos otros festivales que nombra Luna son, por ejemplo, el SupeAcústico el PoliRock, vinculados a otras instituciones secundarias con identidades fuertes y estudiantados muy activos políticamente, como el Superior de Comercio y el Polictécnico, entre otras.

Apuesta a lo colectivo

“La idea es juntarnos entre todas las escuelas que siempre nos hacemos mucho el aguante. A principio de año hicimos el NigeGurruFest con la Nigelia Soria en Refi. Y entre todas las escuelas, a través de Feser, nos solemos apoyar en los festivales y los proyectos que hace cada una. Es un aguante muy lindo”, apuntó Luna, en referencia a la Federación de Secundaries de Rosario, que agrupa a estudiantes de ese nivel educativo en la ciudad.

Esa cooperación no se limita sólo a ese “aguante” en los eventos que cada espacio organiza, sino a reunirse en las calles con frecuencia en torno a diversas causas como el reclamo por el financiamiento universitario, la marcha del Orgullo, o la Noche de los Lápices.

>> Leer más: Advierten que el semillero de la Gurruchaga está en riesgo: qué pasa con el elenco estable

Desde la Gurru, tienen muy clara la importancia de tejer redes que sostengan en tiempos de crisis. La palabra colectivo se repite con insistencia. De esta manera, eventos como el FestiRock echan por tierra a la vez dos prejuicios muy vigentes: que los jóvenes están totalmente cooptados por el espíritu individualista que reina en la época, y que sólo escuchan música vinculada a géneros urbanos.

“El movimiento está re bueno porque hay diferentes tipos de música y cada uno expresa lo que siente políticamente. Aparece el esfuerzo, el orgullo, la bronca, todo lo que sentimos se expresa de distintas maneras, a través de las bandas y la música en el FestiRock”, compartió Luna en este sentido.

Más allá del contexto social, a nivel particular la Gurru enfrenta hace un año y medio una intervención del Ministerio de Educación que suscitó reclamos de estudiantes, familias y personal docente por cambios en materias, talleres y actividades institucionales.

“En la Gurru sentimos que es muy importante estar en las marchas y luchar todos juntos porque de a uno no se puede hacer mucho. Como somos una comunidad muy unida y queremos defender la identidad de la escuela, sentimos que juntos podemos llegar a muchas cosas y movilizarnos sirve para que nos vean, para que se sepa lo que nos pasa, que vean cómo somos, lo lindo que es ser adolescente y poder ir a escuela donde te entiendan y te puedas expresar culturalmente”, aseguró la estudiante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Centro Estudiantes Gurruchaga (@cegurruchaga)

En este marco, celebrar el FestiRock es una forma contundente de defender y celebrar esa identidad. Y ese trabajo tiene reconocimiento: el año pasado y el anterior, el evento fue declarado de interés municipal, y llegaron a convocar a cuatro mil personas en el público.

“Sentimos todo lo que hacemos, es mostrar que tenemos entidad, que pasan cosas buenas igualmente, que recordamos, que vivimos y que las cosas colectivamente siguen saliendo. Que podemos armarnos entre todos para seguir construyendo comunidad. Aunque estemos en un momento muy difícil, en este momento la Gurru está muy unida, y estamos entre todos tratando de salir para adelante para poder conseguir la escuela que solíamos tener. Siento que este FestiRock tiene mucho que ver con eso”, cerró Luna.