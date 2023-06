Tragedia: un hombre saltó con un paracaídas, falló y murió tras caer en un campo

The New York Times se sorprende con las paradojas argentinas: alta inflación pero restaurantes llenos

"Como lo apasionaban los deportes extremos y el paracaidismo no era la excepción, decidió hacer el curso. Mi papá era una persona muy detallista en todos sus ámbitos. Le gustaba aprender de absolutamente todo, se instruía permanentemente y gracias a eso resolvía problemas como nadie lo hacía", asegura Bianca.

Criado en el barrio de Mataderos, Vaccaro siguió los pasos de su padre, que también le había dedicado su vida a Aysa. Él ingresó hace 40 años, cuando aún era Obras Sanitarias de la Nación. A los 50 decidió estudiar una carrera universitaria y se recibió con medalla al mejor promedio y su título de Licenciado en Calidad y Gestión Ambiental, Seguridad e Higiene.

"Héctor trabajaba con mi viejo, así que a mí me conoce desde que nací, en el '84. Era técnico electrónico, le interesaba mucho la robótica. Me acuerdo que cuando tenía 5 años me mostró que al Fiat 147 le había puesto levantavidrios eléctrico y alarma con audio. En esa época eso no lo traía de fábrica. Fue algo revolucionario, me quedó en la memoria. Así era él", cuenta Pablo Guglielmo, quien hacía 13 años trabajaba a su lado. "Todos le golpeaban la puerta y él los escuchaba. Muy humano. Además, era una persona muy calificada para el puesto", agrega Guglielmo, ahora su sucesor en el cargo. "A Héctor le gustaba la aventura pero no era un improvisado".

"Él se movía muy bien en el aspecto de la planificación de los deportes que hacía. Esto de tirarse en paracaídas, lo hablamos 10 millones de veces. Que tenía los controles de seguridad, estudiamos el tema. La verdad que es un golpe para todos".

Vaccaro participaba en las olimpíadas sanitarias, competencia internacional que se hizo en Colombia y en Estados Unidos. Uno de sus mayores orgullos fue haber sido el primer equipo en certificar en talleres las normas ISO 55.000 y 55.001, de gestión y mantenimiento de máquinas.