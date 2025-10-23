Anmat prohibió una marca de pasas de uvas tras encontrar una piedra en el envase

Tras detectar la falta de registros, la Anmat emitió una alerta para que el producto sea inmediatamente retirado del mercado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de una marca de pasas de uvas.

La investigación se inició a través de una consulta de un particular al encontrar una piedra dentro del envase. Tras detectar la falta de registros, la Anmat emitió una alerta para que el producto sea inmediatamente retirado del mercad o. Esta acción busca salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud.

A través de la Disposición 7769/2025 , publicada en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió la venta y distribución en todo el territorio nacional de la marca "Valle encantado". Especificamente del producto: “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado, fraccionado por Productos Valle Encantado, Mitre (E) 1117 - San Juan, RNE N° 018125698, RNPA N° 1819992916”.

Según el organismo, el producto no estaba debidamente inscripto en el Anmat ni podía verificarse el establecimiento donde fue fabricado, es decir no contaba con los registros sanitarios necesarios para su comercialización. Al no poder verificar su seguridad, la Administración estableció su prohibición en todo el territorio nacional.

“Por tratarse de un producto que no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado" se determinó que no podrá ser elaborado, ni comercializado en el territorio nacional.

La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto.