Tragedia aérea en Brasil: el insólito motivo por el que tres personas salvaron su vida

Tras la tragedia aérea en Brasil , donde un avión de pasajeros cayó en el estado de San Pablo y por el hecho murieron las 61 personas que iban a bordo, se conocieron historias sobre pasajeros que no llegaron a abordar el vuelo y, de esa manera, salvaron su vida .

Lo más llamativo del hecho es que no fue por demoras o tardanzas en el arribo al aeropuerto, sino que no se subieron al vuelo 2283 de VoePass Linhas Aéreas que unía el aeropuerto de Cascavel, en el estado de Paraná, con el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, debido a la información confusa que brindaron desde la primera terminal mencionada.

avionestrellado.jpg Un avión de pasajeros se estrelló contra una zona residencial en Brasil.

"Cuando llegué al aeropuerto estaba esperando el vuelo, pero ni el tablero de llegadas y salidas, ni los micrófonos indicaban nada. Tampoco había nadie en el mostrador de VoePass. Alrededor de las 10.40, un empleado (de la aerolínea) me dijo que no iban a embarcar más gente en el vuelo porque ya faltaba menos de una hora para la salida", contó Adriano Assis, uno de los pasajeros que no llegó a subirse al avión y que salvó su vida por ello, en diálogo con la cadena televisiva brasileña TV Globo.