Tormenta de nieve en EE.UU. en imágenes

La Capital | Información General | nieve
26 de enero 2026 · 13:45hs

Una gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de EE .UU. dejó al menos once muertos y produjo cortes eléctricos durante la jornada en casi 900.000 hogares.

Considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente "catastróficas", según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

En el estado de Texas, las autoridades confirmaron tres muertos, incluyendo una menor de 16 años fallecida en un accidente de trineo.

Otras dos personas murieron de hipotermia en Luisiana, según el Departamento de Sanidad del estado.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre este fin de semana, en medio de temperaturas gélidas.

"Aunque todavía no sabemos las causas de estas muertes, no hay recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo y de la vulnerabilidad de muchos habitantes, en particular de los neoyorquinos sin hogar", señaló el alcalde en una rueda de prensa el domingo.

"Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar", señaló el NWS.

El peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, dijo que la gran tormenta ha provocado el domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de COVID-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para este lunes, habrá unas 2.600 cancelaciones de vuelos más.

"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", anotó el secretario de Transporte, quien señaló que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves".

No obstante, el secretario recalcó que "no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones". FUENTE: (AFP, EFE)

