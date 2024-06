La Justicia de Brasil condenó a Juan Darthés a seis años de prisión por el abuso sexual a Thelma Fardin

“El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección; yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me bajó el shorcito y me hizo sexo oral. Yo le seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”, narró en aquel clip que rápidamente se viralizó y de allí surgió la consigna “#Mirácomonosponemos”, por parte de todas las colegas que le brindaron apoyo.

Dos días más tarde, Darthés habló en una entrevista que le realizó Mauro Viale para defenderse públicamente de las acusaciones. “Yo estoy muerto; dos veces no me pueden matar, lo único que me interesa en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa: nunca hice eso, yo nunca violé y nunca acosé a nadie”, fue una de sus primeras frases.

Cuando el conductor le preguntó por la versión de la actriz, volvió a desmentirla: “No sé qué pasó con Thelma. Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para entrar porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba, y yo la saqué de mi habitación; yo le dije ‘¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Tenés un novio, soy un tipo grande, y fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella, pero, por Dios, ¿cómo puedo hacer una cosa así?”

Las otras denuncias contra Juan Darthés

En aquel único reportaje, no mencionó a Calu Rivero, Anita Co, ni a Natalia Juncos, las actrices que previo al testimonio de Fardin, habían asegurado que padecieron acoso y abuso sexual, respectivamente. Rivero fue la primera que puso en palabras su denuncia, a través de una carta abierta que publicó en Twitter en enero de 2018. “¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescripta. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley, esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible”, explicó en ese entonces. Hacía referencia a las declaraciones que brindó sobre el acoso constante que padeció durante las grabaciones de la telenovela Dulce Amor en 2012, ficción a la había renunciado de manera repentina en pleno esplendor de su personaje.

En febrero del mismo año, Ana Coacci -cuyo nombre artístico es Anita Co- contó en un posteo de Facebook que en 1999 había trabajado con el actor y sufrió acoso durante varios días del rodaje. “El señor se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice: ‘Mirá como me ponés’. Yo congelada y sin poder reaccionar; me callé, por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto. Hoy los tiempos empezaron a cambiar. Si las mujeres seguimos callando nos convertimos en cómplices. No quiero ser más cómplice de lo aberrante”, expuso en un fragmento del texto que publicó.