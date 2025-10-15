La Capital | Información General | Pablo Laurta

Encontraron el auto de Pablo Laurta: estaba escondido a orillas del río Uruguay

Personal policial de Entre Ríos y de la ciudad uruguaya de Salto ubicaron el vehículo del doble femicida, en una zona de montes

15 de octubre 2025 · 14:16hs
Personal policial ubicó el auto de Pablo Laurta a orillas del río Uruguay.

Tras un trabajo de coordinación entre la Policía de Entre Ríos y la de Salto, se ubicó al vehículo del doble femicida Pablo Laurtaa orillas del río Uruguay, precisamente en el paraje Corralito, una zona de montes del lado uruguayo.

Se trata de un vehículo marca Lifan color gris, con chapa patente de la ciudad de Montevideo. El auto permanece en custodia de la jefatura y ya fue notificado el fiscal de primer turno de Salto.

Este miércoles, la Policía entrerriana sigue realizando rastrillajes en cercanías a Concordia para dar con las partes faltantes del cuerpo del remisero Martín Sebastián Palacios, luego de que se confirmara que el torso encontrado en la zona de Puerto Yeruá, en Entre Ríos, corresponde a quien mantuvo el primer contacto con Laurta una vez que este llegó a la Argentina para perpetrar el doble femicidio.

auto de Plablo Rodríguez Laurta auto Uruguay
El auto de Pablo Laurta fue encontrado en una zona de montes a orillas del río Uruguay, del lado del país vecino.

Los operativos se efectúan mientras Laurta, el principal sindicado por perpetrar el doble femicidio de su expareja (y madre de su hijo) y de se exsuegra, además del crimen de Palacios, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie.

pablo laurta
El uruguayo Pablo Laurta tras su detención.

Se espera que luego de su testimonial quede alojado en dicha fiscalía hasta que, en las próximas horas, sea trasladado a la provincia de Córdoba donde la fiscal a cargo de la causa por los dos femicidios le tome una nueva declaración indagatoria.

El testimonio del taxista que llevó a Pablo Laurta

El taxista cordobés que trasladó a Pablo Laurta y a su hijo desde Córdoba a Gualeguaychú luego de que el uruguayo perpetrara el doble femicidio, contó este lunes que el hombre le dijo al niño que "no iba a ver más a su mamá" por un "largo tiempo".

El conductor explicó que se encontró con Laurta a las 11 de la mañana del sábado, en un punto conocido como la Plaza de los Niños, en Córdoba. El viaje había sido solicitado por Laurta a través de la empresa en la que trabaja el taxista, y se trataba de un traslado de Córdoba a Entre Ríos, que dura unas ocho horas.

Si bien en un primer momento Laurta pidió para ir a Concordia, cambió de opinión a mitad del viaje y solicitó ir a Gualeguaychú. "Me llamó la atención que al niño no le ofrecía comida, le daba golosinas y lo mantenía con eso", contó el taxista en declaraciones a Cadena 3.

Además, relató que el niño estuvo con vómitos durante todo el trayecto y que pararon varias veces en la ruta. "El niño estaba amarillo y estaba vomitando, tenía fiebre, se le notaba en la frente, transpiraba mucho. Le ofrecí llevarlos a un centro médico para que lo controlaran y él me dijo que no, que no quería llegar tarde", relató.

>> Leer más: Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Durante el viaje, Laurta se iba comunicando con dos hoteles: el Praga, en Concordia, y el Berlín, en Gualeguaychú—en donde fue finalmente atrapado—, para ver la disponibilidad de camas.

"Él me contaba que tenía un problema con su expareja, noté que tenía mucha bronca", relató el taxista, y agregó que Laurta se refirió a Giardina como una "hija de puta" que "le había cagado la vida". "Al niño le decía: por un largo tiempo no vas a ver más a tu mamá, nos va a dejar en paz, nos va a dejar tranquilos", contó.

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja y su exsuegra, junto a su hijo. 

Doble femicidio: la mamá de Laurta se ofreció a cuidar a su nieto si no hay tutor

Martín Palacios fue visto por última vez el 7 de octubre.

Doble femicidio: hallaron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si es el remisero que trasladó a Pablo Laurta

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo

Mundial sub-20: con un jugador de Newells entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

La cantante participó en el anuncio oficial desde el Monumento a la Bandera y celebrará treinta años desde su debut en la plaza Próspero Molina

EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
Melconian sobre la reunión Milei-Trump: Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo
Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26
De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newells en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos

Trump amenazó con cambiar las sedes del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno
Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular
Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea
Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos
Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final
Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario
Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos
Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte
Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

Por Luis Castro
Llamativa intervención artística en el playón del parque España
Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
