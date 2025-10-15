Encontraron el auto de Pablo Laurta: estaba escondido a orillas del río Uruguay

Personal policial de Entre Ríos y de la ciudad uruguaya de Salto ubicaron el vehículo del doble femicida, en una zona de montes

Tras un trabajo de coordinación entre la Policía de Entre Ríos y la de Salto, se ubicó al vehículo del doble femicida Pablo Laurta a orillas del río Uruguay , precisamente en el paraje Corralito, una zona de montes del lado uruguayo.

Se trata de un vehículo marca Lifan color gris, con chapa patente de la ciudad de Montevideo . El auto permanece en custodia de la jefatura y ya fue notificado el fiscal de primer turno de Salto.

Este miércoles, la Policía entrerriana sigue realizando rastrillajes en cercanías a Concordia para dar con las partes faltantes del cuerpo del remisero Martín Sebastián Palacios , luego de que se confirmara que el torso encontrado en la zona de Puerto Yeruá, en Entre Ríos, corresponde a quien mantuvo el primer contacto con Laurta una vez que este llegó a la Argentina para perpetrar el doble femicidio.

Los operativos se efectúan mientras Laurta, el principal sindicado por perpetrar el doble femicidio de su expareja (y madre de su hijo) y de se exsuegra, además del crimen de Palacios, está siendo indagado por la fiscal Daniela Montangie.

El auto de Pablo Laurta fue encontrado en una zona de montes a orillas del río Uruguay, del lado del país vecino.

pablo laurta El uruguayo Pablo Laurta tras su detención.

Se espera que luego de su testimonial quede alojado en dicha fiscalía hasta que, en las próximas horas, sea trasladado a la provincia de Córdoba donde la fiscal a cargo de la causa por los dos femicidios le tome una nueva declaración indagatoria.

El testimonio del taxista que llevó a Pablo Laurta

El taxista cordobés que trasladó a Pablo Laurta y a su hijo desde Córdoba a Gualeguaychú luego de que el uruguayo perpetrara el doble femicidio, contó este lunes que el hombre le dijo al niño que "no iba a ver más a su mamá" por un "largo tiempo".

El conductor explicó que se encontró con Laurta a las 11 de la mañana del sábado, en un punto conocido como la Plaza de los Niños, en Córdoba. El viaje había sido solicitado por Laurta a través de la empresa en la que trabaja el taxista, y se trataba de un traslado de Córdoba a Entre Ríos, que dura unas ocho horas.

Si bien en un primer momento Laurta pidió para ir a Concordia, cambió de opinión a mitad del viaje y solicitó ir a Gualeguaychú. "Me llamó la atención que al niño no le ofrecía comida, le daba golosinas y lo mantenía con eso", contó el taxista en declaraciones a Cadena 3.

Además, relató que el niño estuvo con vómitos durante todo el trayecto y que pararon varias veces en la ruta. "El niño estaba amarillo y estaba vomitando, tenía fiebre, se le notaba en la frente, transpiraba mucho. Le ofrecí llevarlos a un centro médico para que lo controlaran y él me dijo que no, que no quería llegar tarde", relató.

>> Leer más: Habló Pablo Laurta, acusado por doble femicidio y homicidio: "Todo fue por justicia"

Durante el viaje, Laurta se iba comunicando con dos hoteles: el Praga, en Concordia, y el Berlín, en Gualeguaychú—en donde fue finalmente atrapado—, para ver la disponibilidad de camas.

"Él me contaba que tenía un problema con su expareja, noté que tenía mucha bronca", relató el taxista, y agregó que Laurta se refirió a Giardina como una "hija de puta" que "le había cagado la vida". "Al niño le decía: por un largo tiempo no vas a ver más a tu mamá, nos va a dejar en paz, nos va a dejar tranquilos", contó.