La Capital | Información General | Argentinos

Siete de cada diez argentinos ya usan IA o quieren incorporarla para manejar sus finanzas

Un relevamiento indica que el 71% ya utiliza inteligencia artificial para organizar su dinero o está interesado en hacerlo. Además, ocho de cada diez creen que esta tecnología transformará la gestión de las finanzas personales.

5 de octubre 2026 · 14:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Siete de cada diez argentinos ya usan IA o quieren incorporarla para manejar sus finanzas

La inteligencia artificial empieza a ganar terreno también en la administración cotidiana del dinero. Según una encuesta de Mercado Pago realizada entre 900 usuarios de todo el país, el 71% de los argentinos consultados ya utiliza herramientas de IA para organizar sus finanzas o tiene interés en comenzar a hacerlo.

El relevamiento muestra, además, una expectativa elevada sobre el impacto de esta tecnología: el 81% considera que la inteligencia artificial transformará la forma en que las personas manejan su dinero.

Aunque su uso está cada vez más extendido, la aplicación de IA específicamente a las finanzas todavía aparece como un terreno en desarrollo. De acuerdo con el estudio, el 24% ya utiliza estas herramientas para organizar sus cuentas, mientras que otro 47% asegura que le gustaría incorporarlas.

En términos generales, el 83% de los encuestados afirmó haber utilizado alguna vez un asistente de inteligencia artificial. Un 43% dijo hacerlo con frecuencia y un 40%, de manera ocasional. Los usos más habituales, por ahora, se concentran en el trabajo o el estudio, con un 61%, y en la resolución de dudas cotidianas, con un 59%.

La seguridad, entre las principales preocupaciones

El avance de estas herramientas también está acompañado por interrogantes vinculados con la privacidad. El 75% de los usuarios señaló a la seguridad de los datos como el principal factor que tiene en cuenta antes de incorporar inteligencia artificial a su vida financiera.

En ese contexto, Mercado Pago presentó una nueva versión de Mago, su asistente personal basado en IA, que funciona dentro de la propia aplicación y utiliza información de la cuenta del usuario para responder consultas y ejecutar determinadas gestiones.

La compañía indicó que las operaciones consideradas sensibles requieren siempre una confirmación previa del usuario y pueden completarse desde la propia conversación, sin necesidad de recorrer diferentes secciones de la aplicación.

"Mago es capaz de ordenar, anticipar y resolver problemas reales de nuestros clientes. No es solo un canal de consulta, sino un asistente personal que simplifica la gestión diaria de las finanzas al permitir ejecutar y programar tareas directamente desde una conversación", sostuvo Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago Argentina.

Según explicó, los datos de la encuesta muestran que todavía existe "mucho por recorrer" en la incorporación de inteligencia artificial a la relación cotidiana de las personas con el dinero.

Qué se puede hacer con el nuevo asistente

La actualización de Mago incorpora más de 100 funciones a las que ya estaban disponibles. Entre ellas aparece la posibilidad de analizar los consumos de la tarjeta de crédito, conocer las fechas de cierre y vencimiento y pagar el resumen, total o parcialmente, desde el propio chat.

También permite configurar alertas de vencimientos y saldos, consultar promociones y descuentos disponibles de acuerdo con el perfil del usuario y recibir avisos vinculados con la cotización del dólar MEP.

En este último caso, cada persona puede definir un valor de referencia y recibir una notificación cuando la cotización atraviese ese umbral. La alerta no implica una operación automática: el usuario debe decidir después si realiza o no la transacción.

Entre las nuevas funciones orientadas a comercios aparece además la posibilidad de programar pagos recurrentes a proveedores y realizar múltiples transferencias a distintos destinatarios en una sola gestión, una herramienta pensada, por ejemplo, para el pago a empleados.

Texto, imágenes y voz para operar desde el chat

Entre quienes ya utilizan Mago, el texto sigue siendo la forma más frecuente de comunicación con el asistente. Sin embargo, Mercado Pago asegura que crece el uso de otros formatos.

Los usuarios pueden, por ejemplo, enviar la imagen de una factura, compartir una captura de pantalla con el alias de un contacto, adjuntar documentos o realizar consultas mediante mensajes de voz.

Otra de las funcionalidades destacadas por la empresa está vinculada con la prevención de fraudes. El usuario puede describir un mensaje, una llamada o un correo electrónico sospechoso y consultar si se trata de una comunicación oficial de Mercado Pago o de un posible intento de estafa.

Noticias relacionadas
La ESI cumple 20 años

A 20 años de la ESI, crecen los discursos de desinformación y cae el presupuesto para sostenerla

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel fueron los ganadores

Nobel de Medicina: tres científicos ganaron por sus estudios del cerebro

Resultados del Quini 6 de este domingo 4 de octubre

Quini 6 vacante: de cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo de este domingo

otra vez todo vacante en el quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Ver comentarios

Las más leídas

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Lo último

Siete de cada diez argentinos ya usan IA o quieren incorporarla para manejar sus finanzas

Siete de cada diez argentinos ya usan IA o quieren incorporarla para manejar sus finanzas

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Newells busca la renovación de uno de sus jugadores clave con miras al futuro

Newell's busca la renovación de uno de sus jugadores clave con miras al futuro

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años

Las viviendas que alojaron a los atletas durante los Juegos ya se ofrecen a la venta. Son unidades de uno a tres dormitorios y el crédito permite financiar hasta el 75% en 20 años

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años
Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones
La Ciudad

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas
Policiales

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012
La Región

Avanzan las reparaciones en rutas del sur de Santa Fe y la reconstrucción de la A012

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte
Policiales

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca
Policiales

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Central: cambios esperados entre los concentrados, con la inclusión de tres juveniles

Ovación
Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

El plantel de Benín posó junto a Di María y los jugadores de Central previo a la despedida de Messi

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

El Dibu Martínez mostró el ritual del último asado junto a Messi en la selección argentina

Policiales
Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas
Policiales

Detuvieron al dueño de la agencia de autos Rosario Motorsport, acusado de estafas

Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico

Santa Fe: balearon en la cabeza a un barbero y quedó en estado crítico

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

La Ciudad
De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años
La Ciudad

De Villa Suramericana a nuevo barrio: ya venden los departamentos con financiación a 20 años

El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte

El partido despedida de Lionel Messi se proyectará en el Museo del Deporte

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones

Actualizan las reglas para los gimnasios de Rosario: las nuevas exigencias y prohibiciones

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Lula, decepcionado: Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta
El Mundo

Lula, decepcionado: "Estaba convencido de que ganaba en primera vuelta"

Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula
Política

Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la máxima llegaría a 23º pero con muchas nubes

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Mercado del Centro cumplió tres años y ya impulsó a 25 emprendimientos rosarinos

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia
La Ciudad

Armaduras, arquería y un viaje al tiempo medieval desde Villa Hortensia

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas
Ovación

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina
La Ciudad

Cómo quedó la UNR en el ranking de universidades de América Latina

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina
Política

Un diputado rosarino propuso prohibir la venta de la ciudadanía argentina

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad
Zoom

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
El Mundo

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución
Información General

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional
Economía

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario
Información General

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
La Ciudad

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos
La Región

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike
Información General

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike