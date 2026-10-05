Siete de cada diez argentinos ya usan IA o quieren incorporarla para manejar sus finanzas

Un relevamiento indica que el 71% ya utiliza inteligencia artificial para organizar su dinero o está interesado en hacerlo. Además, ocho de cada diez creen que esta tecnología transformará la gestión de las finanzas personales.

La inteligencia artificial empieza a ganar terreno también en la administración cotidiana del dinero. Según una encuesta de Mercado Pago realizada entre 900 usuarios de todo el país, el 71% de los argentinos consultados ya utiliza herramientas de IA para organizar sus finanzas o tiene interés en comenzar a hacerlo .

El relevamiento muestra, además, una expectativa elevada sobre el impacto de esta tecnología: el 81% considera que la inteligencia artificial transformará la forma en que las personas manejan su dinero .

Aunque su uso está cada vez más extendido, la aplicación de IA específicamente a las finanzas todavía aparece como un terreno en desarrollo. De acuerdo con el estudio, el 24% ya utiliza estas herramientas para organizar sus cuentas , mientras que otro 47% asegura que le gustaría incorporarlas .

En términos generales, el 83% de los encuestados afirmó haber utilizado alguna vez un asistente de inteligencia artificial. Un 43% dijo hacerlo con frecuencia y un 40%, de manera ocasional. Los usos más habituales, por ahora, se concentran en el trabajo o el estudio, con un 61%, y en la resolución de dudas cotidianas, con un 59%.

La seguridad, entre las principales preocupaciones

El avance de estas herramientas también está acompañado por interrogantes vinculados con la privacidad. El 75% de los usuarios señaló a la seguridad de los datos como el principal factor que tiene en cuenta antes de incorporar inteligencia artificial a su vida financiera.

En ese contexto, Mercado Pago presentó una nueva versión de Mago, su asistente personal basado en IA, que funciona dentro de la propia aplicación y utiliza información de la cuenta del usuario para responder consultas y ejecutar determinadas gestiones.

La compañía indicó que las operaciones consideradas sensibles requieren siempre una confirmación previa del usuario y pueden completarse desde la propia conversación, sin necesidad de recorrer diferentes secciones de la aplicación.

"Mago es capaz de ordenar, anticipar y resolver problemas reales de nuestros clientes. No es solo un canal de consulta, sino un asistente personal que simplifica la gestión diaria de las finanzas al permitir ejecutar y programar tareas directamente desde una conversación", sostuvo Agustín Onagoity, vicepresidente de Mercado Pago Argentina.

Según explicó, los datos de la encuesta muestran que todavía existe "mucho por recorrer" en la incorporación de inteligencia artificial a la relación cotidiana de las personas con el dinero.

Qué se puede hacer con el nuevo asistente

La actualización de Mago incorpora más de 100 funciones a las que ya estaban disponibles. Entre ellas aparece la posibilidad de analizar los consumos de la tarjeta de crédito, conocer las fechas de cierre y vencimiento y pagar el resumen, total o parcialmente, desde el propio chat.

También permite configurar alertas de vencimientos y saldos, consultar promociones y descuentos disponibles de acuerdo con el perfil del usuario y recibir avisos vinculados con la cotización del dólar MEP.

En este último caso, cada persona puede definir un valor de referencia y recibir una notificación cuando la cotización atraviese ese umbral. La alerta no implica una operación automática: el usuario debe decidir después si realiza o no la transacción.

Entre las nuevas funciones orientadas a comercios aparece además la posibilidad de programar pagos recurrentes a proveedores y realizar múltiples transferencias a distintos destinatarios en una sola gestión, una herramienta pensada, por ejemplo, para el pago a empleados.

Texto, imágenes y voz para operar desde el chat

Entre quienes ya utilizan Mago, el texto sigue siendo la forma más frecuente de comunicación con el asistente. Sin embargo, Mercado Pago asegura que crece el uso de otros formatos.

Los usuarios pueden, por ejemplo, enviar la imagen de una factura, compartir una captura de pantalla con el alias de un contacto, adjuntar documentos o realizar consultas mediante mensajes de voz.

Otra de las funcionalidades destacadas por la empresa está vinculada con la prevención de fraudes. El usuario puede describir un mensaje, una llamada o un correo electrónico sospechoso y consultar si se trata de una comunicación oficial de Mercado Pago o de un posible intento de estafa.