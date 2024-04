Sergio Berni sorprendió a Tomás Rebord con sus habilidades ocultas para el baile

El ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires recordó sus tiempos "bolicheros" y tiró unos paso al ritmo de "A Little Respect", de Erasure.

El ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni sorprendió a los seguidores del programa de streaming que Tomás Rebord Blender conduce por YouTube al recordar su época "bolichera" al escuchar un clásico de los 80 y bailar con gracia y soltura ante las cámaras .

Las imágenes en las que se puede ver al ex funcionario del gobierno de Axel Kicilloff y referente del kirchnerismo bonaerense fueron posteadas en redes sociales y rápidamente se volvieron virales y desataron una catarata de likes y comentarios que hicieron que el apellido del dirigente peronista se vuelva tendencia.

"Pero, es un clásico" , se entusiasmó Berni con una sonrisa dibujada en el rostro, sin poder ocultar la nostalgia y la emoción que le provocó escuchar "A Little Respect", de Erasure , uno de los temás más exitosos de los tiempos en que el ex ministro batallaba las pistas de baile del conurbano.

Así fue como, durante su festejada participación en el segmento "Hay algo ahí" del canal de Youtube Blender , Berni confesó: "Me gusta la música electrónica, sí, incluso tuve un boliche. Me gustaba bailar mucho, sentir el ritmo del 'pumba pumba'".

"Si terminamos esta nota los tres bailando música electrónica. ¿vos cómo te sentirías?", desafió Juan Ruffo, uno de los conductores del programa, al ex funcionario, que no se achicó y retrucó: "Les paso el trapo". Y ante la sorpresa del estudio y los espectadores, Berni se puso a bailar.

Un inesperado elogio a Javier Milei

Berni no solo sorprendió por su habilidad para el baile sino también por su inesperado elogio al presidente Javier Milei. “Tiene autoridad, principios, convicción, huevo y va al frente”, dijo el ex titular de la cartera de Seguridad bonaerense ante la mirada atónita de Rebord y Ruffo, que se ve que no esperaban que hablara de ese modo del jefe de Estado.

Sin embargo, dejó en claro que no está de acuerdo con el rumbo que está tomando: “Si hay algo que aprendí como soldado es que aquél que se ríe o subestima a su adversario comete un gran error”. “Milei es un tipo inteligente, algunos lo tomaban como un pelotudo pero es instruido en su área, tiene convicciones, va al frente y comparto que ‘a los traidores nada...’”.

“Ojalá tuviéramos muchos dirigentes en nuestro espacio con esas cualidades personales”, acotó.