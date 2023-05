Se conocieron mensajes de WhatsApp que envió la modelo brasileña

El novio de Emmily Rodrigues Santos Gomes , la modelo brasileña que murió al caer de un sexto piso el 30 de marzo pasado en Buenos Aires, muerte por la cual estuvo detenido el empresario Francisco Sáenz Valiente , aseguró que la joven le envió mensajes esa noche por WhatsApp e Instagram . Agregó que nunca la vio drogarse y que sólo tomaba “un vasito o dos de alcohol, pero se cuidaba, no se excedía” cuando salía a algún boliche. "Iba al gimnasio todos los días. Si se drogara no estaría como estaba físicamente", declaró en sede judicial Juan Manuel Rodríguez.

image.png La modelo brasileña Emmily Rodrigues Gomes Santos murió el 30 de marzo por una caída desde un sexto piso.

“Ella me mandaba mensajes que cuidara a mis hijas, que me amaba, también me contó que estuvo en (el restaurant) Gardiner, y después se fue a un boliche en Palermo. A las 5.52 de la mañana Mili (apodo de Emmily) me mandó un mensaje por Instagram preguntándome dónde estaba. Yo al mensaje lo vi como a las 10.11 de la mañana. Después me enteré por la tele todo lo que pasó. Ese día yo estaba con mis hijas y no vi el mensaje”, dijo Rodríguez en su testimonio, según consigna la agencia estatal Télam.