Saborido dice que su libro sobre capitalismo es como uno de "autoayuda" para verano

Este hombre de 58 años que dice estar encantado con la "escala" de esta ciudad, su "arte" y hasta de cosas particulares como "la Siberia" vernácula, habló con La Capital por su último libro, "Una historia de la vida en el capitalismo" (Planeta), el cuarto de la saga tras "Una historia del fútbol..." (2017), "el peronismo" (2018) y el "conurbano" (2020). "Un un mapa para poder encontrar la luz, o algo así, y coso", anticipa en la tapa.

La mirada de Saborido no es marxista sino peronista, si bien no se define como un militante ortodoxo. Y dice que recomienda leer en pleno verano y con 40 grados a la sombra un tema sobre explotadores y explotados, porque según adelanta, lo hizo "con un humor y tranquilamente para desnaturalizar" un tema que "está dentro nuestro". Entonces, lectores del mundo: "uníos" y lean de qué va la cosa en esta entrevista.

¿Si no es para estudiar, por qué habría que leer, en pleno verano con 40 grados, un libro sobre capitalismo? ¿No es un texto más apropiado para el invierno ruso?

Porque es un buen momento para un libro con algo de autoayuda y este lo es; el verano es un buen momento para ver si uno reconoce algunas cosas de su propia vida. Lo que pretendo , humildemente, es echar una mirada de costado, desnaturalizar con un humor y tranquilamente un tema que nos involucra a todos como el capitalismo. No sé si me gusta la palabra "naturalizar" que se usa tanto, pero no encuentro una mejor. Lo que tenía claro es que no quería hacer un libro oscuro. Y en cuanto al frío ruso mejor no meterme con algo tan rosarino como la Siberia de ustedes.

¿Qué tiene la ciudad universitaria de Rosario?

En algún momento todo rosarino naturaliza que a un lugar como la Ciudad Universitaria se le llame Siberia y tome un bondi que vaya hacia allá. Pero llega un tipo que no es de Rosario, sale a caminar a las 7 de la mañana un día de frío, como me pasó a mí, y descubre un letrero luminoso de un colectivo que dice "Siberia" y la cosa se vuelve apasionante. Me pareció un momento pequeño, surrealista, psicodélico. En la Chicago argentina, donde es común que haya 40 grados de calor como en este verano, hay también una Siberia. Imaginé que alguien dijo alguna vez que eso era el culo del mundo o el lugar que agrupaba a los zurdos de las facultades en los márgenes de la ciudad, no sé, una nomenclatura que comenzó como broma y quedó instalada en el paisaje urbano. Y ojo, muchos chicos y chicas conocen Siberia por las facultades, no por la original rusa. Genial.

Retomando la idea del verano y el capitalismo, hay un cuento donde una pareja que está en un hotel come todo lo que puede del desayuno y va a la pileta y al jacuzzi aunque no les guste, porque lo pagaron. ¿Por qué ves en ese "aprovechar" y "amortizar" rasgos del capitalismo?

En ese cuento nace el libro, nace de la observación de esas cosas en las que me pregunté, ¿por qué vas a la pileta del hotel: porque es tu deseo o debés amortizar lo pagado, aprovechar todo y ser eficiente? Mientras esperás que la tostada se caliente, aprovechás el tiempo para ir al coso ese que tiene los huevos revueltos y la panceta porque no los tenés todos los días en tu casa y crees que es gratis, pero no , lo pagaste y te encanutás medialunas, pan y jamón en servilletas y un par de bananas para llevar a la playa. Y además usás el sauna, y el jacuzzi y te sentís un millonario que vive en la lujuria, aunque no te guste ni el sauna ni el jacuzzi y disfrutás de llevarte las botellitas de champú y la cofia: el disfrute está en llevarse todo puesto, consumir todo.

Decís que no querías hacer un libro oscuro, pero en otro cuento está el diálogo entre una madre y su hijito donde decís que la vida en el capitalismo "no es para perseguir un sueño sino para pagar lo que debés".

Si es oscuro, uno de los personajes dice "al fin y al cabo morir es dejar de pagar: la vida es un FMI que condiciona y ordena tus días", pero aclara que lo dice como metáfora, ese diálogo es una forma de decir que uno no vive en el capitalismo sino que el capitalismo vive en uno y cuando nacés, ya debés.

Y el de la tierna viejita que le da de comer a las palomas en la plaza y las palomas en verdad son personas y lo que les da son rivotriles también es oscuro, habla nada menos que del consumo de psicofármacos para compensar el malestar de la cultura capitalista, ¿no?

Es que vivimos con miedo a no llegar a fin de mes o a quedarte sin trabajo y también vivimos estresados. Sobrevivir es un esfuerzo para muchos y esa energía que destinamos puede lastimarnos y volverse una amenaza, pero para que nada se detenga siempre aparece una solución, como esos jarabes para la tos que son tan ricos y que si te descuidás y les ponés hielo te mandás tres frascos juntos que te pegan encima. El cuento es una trampa amena para decir que en el capitalismo estamos rotos, pero como anestesiados. Fijate si un compañero falta al trabajo porque tiene una enfermedad está todo bien pero si dice que está estresado, desde el jefe hasta los compañeros piensan que está chamuyando. "Tirame una biológica más pulenta como el dolor estomacal o el de cabeza", piensan . Sin embargo esto existe, después de cinco horas de laburo estás hecho crosta, estás quemado de laburar y entonces te clavás un psicofármaco. Y naturalizamos, otra vez la palabra, vivir a pastas sin saber a dónde vas con eso. Un amigo mío me decía, "si tenés que ir a comprarte algo en un comercio o una oficina de atención al público andá a la mañana temprano porque después de ocho horas la atención es un dolor de bolas". Y es así, podés encontrár la peor versión del empleado, en el trabajo algunos se pueden transformar en personas de mierda.

Sos peronista y hacés un libro con humor crítica al capitalismo. ¿Qué opinás de la frase de la marchita que dice "combatiendo al capital"? ¿Creés que el peronismo, que tuvo entre sus huestes a los Alzogaray o un Kicillof que le contestó a Pichetto con un "nunca milité contra el capitalismo" y el acuerdo con el FMI, combatió y combate al capital?

Bueno yo soy peronista pero no sé en que centro del peronismo estoy, no sé en qué escala o en todo caso hay que ver del peronismo de qué hablamos: ¿el de Perón? ¿el de Menem? ¿el del kirchnerismo? Porque soy medio cristiano de izquierda, algo comunista y algo hippie. Y en cuanto a combatir, me parece que no implica estar siempre avanzando o ganando; combatir implica etapas de repliegue, negociación y aceptación. Siempre se discute esa frase de la marcha y Daniel Santoro (N. de la R. pintor argentino con mucha obra basada en la iconografía peronista) dice algo para mí esclarecedor: "Combatir el capital no es combatir el capitalismo", y el peronismo cuando busca humanizarlo, busca un acuerdo de clases y distribuir más. Por eso Perón habló de tercera vía y no de comunismo.

Lo de un capitalismo "más humanitario" suele ser parte de la crítica. Durante la pandemia Alberto Fernández lo evocó en la conferencia de la Cepal en Chile, por ejemplo. ¿Puede ser eso posible cuando se supone que en el capitalismo unos pocos ganan a costa de la explotación laboral de muchos?

Es que el peronismo no busca negar lo burgués como el comunismo sino que quiere repartir la riqueza y ese es el problema: que las cosas sean más parejas. No dice que el problema es ir a Miami, dice algo así como que todos los que quieran ir vayan, todos gocen de vacaciones y se comparta la belleza, los bienes y el placer de los burgueses. ¿Te acordás la frase de González Fraga al defender al macrismo dijo que el kirchnerismo le hizo creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior? Bueno, algo así no es humano y hay una clave que se repite y que cuenta Santoro en una charla en la que dialogamos juntos. Dice que le criticaban a Evita que en su época la casita peronista tuviera para los trabajadores el diseño del chalets californianos, el ideal yanky. Pero ella contestaba que eran las casas que los trabajadores soñaban porque las veían en las películas: no quería que los obreros y los empleados, vivieran en monoblocks, amontonados tipo Fonavi que encima trajeron tantos problemas. Es la misma crítica que le hicieron a Milagros Sala porque hizo piletas, no vaya a ser que el pobre disfrute o que tenga Direct TV y no revoque las paredes de su casa: ¿por qué no si el tipo está trabajando todo el día, no puede gozar de la tele o de un aire acondicionado? La exigencia que se le hace a la gente pobre es que trabaje y no se le ocurra estar disfrutando de algo. Ahora a un empresario no se le exige lo mismo, nadie le pide que no disfrute o revoque las paredes de su empresa antes de irse de vacaciones. Y por último, en la marcha queda muy bien "combatir el capital". tiene épica, no funcionaría igual con "apoyando al capital", ¿quién cantaría eso? Un sindicalista va a cantar "combatiendo" aunque después negocie.

En otro capítulo del libro hablás del Che, de las remeras con la estampa de su cara del Che y decís que con el capitalismo ganó y perdió. ¿Por qué?

Porque como mercancía el Che sigue vivo y perdió porque se usufructúa su imagen. El cuento dice, "pasamos de conquistar los cuarteles a conquistar una Levi´s", una Lacoste o una Tommy Hilfiger" como parte de la globalización y al final se suman las palabras de la hija del Che, Aleida Guevara.

En este libro, a diferencia de los otros de la saga con humor (el de fútbol, el de conurbano o el de peronismo), no sumaste los análisis de especialistas. ¿Fue para ser más serio o en ese caso te mordés la cola tras criticar a la eficiencia?

En el de peronismo ya empecé a poner datos históricos y serios. Esto intentó ser como un recuadro en una nota, fue separar la ficción de los cuentos de todo lo que tengo ganas de escribir a manera de ensayo y que no escribo porque sería un plomazo, ni yo me lo creo: si me lo creyera sería un pelotudo atómico y además me aburriría. Lo mío es más de diálogo de pizzería con gente que fue a la universidad o tuvo cierta cultura política. Me parece que si pongo todo junto forzaría la cosa y así, en habitaciones distintas, funciona mejor.

¿Tras escribir este libro nadie te dijo: "si no te gusta el capitalismo, ¿por qué no te vas a vivir a Venezuela o a Cuba"?

Si, yo le dije a alguien que me dijo eso que es ridículo creer que mejor que criticar a mi hermana es cambiarla. El capitalismo está en todas partes y por ahora, dentro de las libertades que me da el capitalismo, está la de poder criticarlo.

Cuando en septiembre del año pasado viniste a Rosario a hablar sobre "La creatividad en Peter Capusotto" le dijiste a La Capital :"El peronismo está entero". ¿Seguís pensando lo mismo ahora que hace cuatro meses atrás?

Sí para mí sigue estando entero. Imaginate un lavarropas: adentro hay quilombo, todo está revuelto, pero no se termina de romper, porque adentro de la máquina todo es dinámico. La unidad es un momento, un instante donde todo coincide. Pero el resto del tiempo es puro conflicto como todos nosotros, con el hacer, no hacer; las dudas, el amor, con los pibes propios. Uno es una contradicción constante, imaginate hacer siempre lo que querés hacer, no irías a laburar. Y no es así como funcionan las cosas, se vive en tensión: seguro pensaste irte a la mierda muchas veces de Rosario y te quedaste porque te agarras de tu lugar, de tu gente, de tu identidad, para poder vivir. Algo así es el peronismo.