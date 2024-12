Quién es y cómo actúa el hacker de la página oficial de Argentina

El hackeo que sufrió el sitio oficial de Argentina, www.argentina.gob.ar, continúa bajo la mira de los investigadores ya que el hacker que se atribuyó el ataque dejó su firma en varios sectores de la página. No es la primera vez que su usuario se conoce de manera masiva ya que es conocido en el ámbito mediático .

El seudónimo del hacker es gov.eth y si bien ya es conocido por haber atacado otros sitios de interés, no se sabe si es una sola persona o un grupo. Lo que sí se conoce es que se trata de un experto en ciberseguridad y hacktivismo que utiliza la vulneración de páginas importantes para enviar mensajes políticos y sociales.

A diferencia de otros ciberdelincuentes que operan desde el anonimato absoluto, gov.eth ha construido una imagen que trasciende el mundo digital. Sus acciones no son meramente destructivas, sino que buscan poner en evidencia las fallas estructurales en la seguridad informática de instituciones públicas y privadas .

En el hackeo al sitio oficial de Argentina, gov.eth no sólo apuntó sus mensajes contra Javier Milei sino que se burló de las deficiencias respecto a las políticas de ciberseguridad por parte del gobierno nacional.

Y sumó más burlas: "ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol" ("Renaper, MiArgentina, Policía de la Ciudad y qué sigue ahora?").

Esta frase no solo señala la reincidencia de sus ataques a sistemas gubernamentales, sino que también cuestiona la eficacia de las políticas de ciberseguridad implementadas.

Lejos de ser un simple ciberdelincuente, gov.eth representa una figura que combina activismo digital y una profunda crítica social. Sus ataques suelen ir acompañados de mensajes que cuestionan directamente a las autoridades y los organismos encargados de garantizar la seguridad digital.

Respaldo de celebridades

El impacto de gov.eth va más allá del ámbito tecnológico. Personalidades influyentes han expresado públicamente su admiración por su trabajo.

El reconocido trapero Duki lo destacó en sus redes sociales y demostró que lo conoce de hace tiempo, según un video que subió el propio hacker a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores.

Otra personalidad que mostró afinidad por el hacktivista fue el productor musical Bizarrap, quien también se sumó a los saludos hacia el hacker, reconociendo su influencia.

Si bien parece dejar rastros, lo cierto es que gov.eth continúa dejando mensajes en múltiples sitios gubernamentales. Mientras tanto, las investigaciones para descifrar su identidad no dan resultados y la vulnerabilidad de la ciberseguridad oficial quedó expuesta.