Qué es "WhatsApp Rojo", dónde conseguirlo y cómo funciona

Algo sucede con WhatsApp. En los últimos días, muchos usuarios notaron que el reconocido logo verde asociado a la aplicación comenzó a circular ahora de color rojo . ¿Por qué la modificación? Se trata de una nueva versión alternativa no oficial de la aplicación de mensajería instantánea, que incorpora herramientas ocultas para un uso estilo “espía” .

" WhatsApp Plus Rojo" suma curiosas funciones, nuevos estilos en los chats y la modificación del icono tradicional asociado a la marca. Además, los usuarios pueden tener una experiencia mucho más personalizada y tener aún más control sobre sus conversaciones. Al menos, así lo aseguran sus creadores.

Pero es importante destacar que esta versión no fue presentada de manera oficial por Meta, es un software alternativo desarrollado por usuarios, por lo que en caso de descargarla es necesario primero verificar que sea confiable.

WhatsApp Modo Rojo

El “Modo Rojo” de WhatsApp brinda actualizaciones que permitirán un uso “espía”, ya que oculta algunas características clásicas que develan los momentos de última conexión y otros elementos.

Además, los contactos no tienen la opción de borrar los mensajes una vez que los hayan enviado, no pueden ver cuando se está escribiendo un mensaje y no pueden saber cuando se han visto sus estados.

Además, gracias a esta nueva versión, las personas pueden programar mensajes, saber quién los bloqueó y descargar diferentes “Temas” para sus conversaciones de chats, donde entra claramente en juego como un punto importante la personalización.

Cómo instalar “WhatsApp Modo Rojo”

Para descargar el Whatsapp rojo es necesario buscar en sitios externos, ya que no está disponible en Play Store (Android) ni en App Store (iOS).

Los pasos para que funcione:

- Realizar una copia de seguridad de WhatsApp.

- Eliminar la versión original de WhatsApp.

- Descargar en un sitio confiable el APK de WhatsApp Plus Rojo.

- Dar los permisos para acceder a tu agenda.

- Colocar tu número, esperar que te llegue el código de verificación y poner tu nombre.

- En este punto ya aparecerá WhatsApp Plus original completamente rojo.

- Estarán disponibles las personalizaciones del logo y las conversaciones en Configuración.

- Mantener actualizada la aplicación.