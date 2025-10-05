La Capital | Ovación | Turismo Carretera

Turismo Carretera: Agustín Canapino le gano una carrera de titanes a Matías Rossi y se encamina al penta

Agustín Canapino le ganó una carrera épica a Matías Rossi en San Nicolás, obtuvo su cuarta victoria del año y va por el quinto título del Turismo Carretera,

5 de octubre 2025 · 14:40hs
Tremenda final del Turismo Carretera en San Nicolás. Y espectacular victoria de Agustín Canapino, que en la penúltima vuelta doblegó al durísimo Matías Rossi y pone proa al pentacampeonato. Excelente final del piloto santafesino de Villa Minetti, Ignacio Faín, en su temporada debut en la Máxima.

Fue un carrerón en San Nicolás, aderezado por la lluvia que amagó con desplomarse en la largada pero que solo se tradujo en un par de vueltas con un poco de llovizna, que trajo algunos despistes, como casi le pasa a Canapino detrás de Rossi, el ganador de la serie más rápida.

Pero cuando quedó claro que no llovería, se vio una lucha sin cuartel entre Canapino, que llegaba como líder de la Copa de Oro y ganador de tres carreras (Concepción y las dos últimas, en Buenos Aires y San Luis), y Rossi, que buscaba el triunfo obligatorio, para pelear el título por los 3 de Ultimo Minuto.

Matías Rossi v. Agustín Canapino

Y se dieron con todo, inclusive después de dos relanzamientos, uno en fila india y el otro ya de a dos por el piso totalmente seco. Pero Canapino no encontró el hueco hasta el final de la penúltima vuelta, que Rossi resistió hasta lo indecible.

No pudo al cabo y Canapino se fue camino al triunfo, además de restarle chances a un rival directo como lo es Rossi, que aunque entra hoy por los 3 de Ultimo Minuto, no tiene la victoria. De hecho, hay varios rivales en la Copa de Oro, como el campeón Julián Santero (3° en dura lucha con Santiago Mangoni), que lo siguen y no ganaron. Y recién el sexto, Mauricio Lambiris, sí lo hizo (en Termas) y está a 51,5 puntos.

Párrafo aparte para Faín, que abrochó un gran 5° lugar tras subir varios puestos al principio, en un gran resultado que le da esperanzas de entrar por los 3 de Ultimo Minuto. Al otro santasfesino, el parejense Facundo Ardusso, no le fue bien y terminó 28°.

El Maquin Parts de Venado Tuerto no tuvo un buen paso, ya que el mejor fue Juan De Benedictis con el 14° lugar. Gastón Ferrante fue 15°, Germán Todino 21° y Lambiris 25°. Tobías Martínez, del RUS Med de bases rosarinas, fue 20° y Josito Di Palma abandonó.

Se le dio al pibe Marcos Dianda

El TC Pista ofreció una final muy buena también, donde el pibe de 17 años, Marcos Dianda, no solo se hizo con la victoria sino con la punta del campeonato al desbancar a Bautista Damiani, al cabo tercero.

Festejó entonces el equipo Galarza Racing de Acebal. No pudo decir lo mismo el RUS Med de bases rosarinas, ya que el rosarino Thomas Ricciardi tuvo problemas en la serie y no levantó en la final para finalizar 15°.

Su compañero Faustino Cifre, de Rufino, terminó 11°, mientras que el de Reconquista Gaspar Chansard, de mal sábado, remontó hasta el 7° lugar.

Dianda lidera con 101,5 puntos, seguido por el escolta de San Nicolás Gastón Iansa con 88,5, Nicolás Moscardini con 87,5 y Damiani con 79,5. Chansard está 8° con 58 y Ricciardi 10° con 50,5. El de Reconquista aún no ganó.

La próxima será el 2 de noviembre en Paraná.

