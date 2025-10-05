Llega el nuevo streaming del Conicet en busca de dinosaurios: cuándo empieza y dónde verlo

Paleontólogos del Lacev mostrarán en streaming cómo se buscan, extraen y estudian fósiles que luego llegan al Museo Argentino de Ciencias Naturales

El Conicet transmitirá en vivo desde Río Negro el trabajo de paleontólogos en la búsqueda de fósiles de dinosaurios.

Después del furor que generó la exploración en vivo del fondo del mar argentino , el Conicet redobla la apuesta con un nuevo streaming científico. Esta semana transmitirá durante una campaña de paleontología que se desarrollará en Río Negro . El objetivo es excavar un yacimiento que ya arrojó más de diez especies nuevas y buscar el resto del esqueleto de un dinosaurio que podría ser una nueva especie para la ciencia.

La “Expedición Cretácica I – 2025” se podrá seguir en vivo durante cinco días clave: del 6 al 10 de octubre. La experiencia estará a cargo de especialistas del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev) , que mostrarán en tiempo real cómo se realiza el trabajo de campo: desde la búsqueda y detección de fósiles , la identificación de restos y la explicación de cada hallazgo, hasta la logística cotidiana de una expedición en la Patagonia.

“Queremos compartir parte de nuestro día a día en campaña, explicar lo que vayamos encontrando y mostrar cómo los fósiles viajan después hasta el Museo Argentino de Ciencias Naturales para ser estudiados”, adelantaron los investigadores en redes sociales.

La transmisión se convertirá en una oportunidad única para asomarse al mundo de la paleontología, conocer de cerca los desafíos del terreno y descubrir cómo se reconstruye la historia de los dinosaurios en la Argentina.

Se podrá seguir en el canal de YouTube @paleocueva_lacev y a través de la cuenta de Instagram @paleocueva.lacev.

Cinco días de streaming del Conicet

Con el antecedente de la expedición submarina, se espera que el streaming de los dinosaurios despierte el mismo entusiasmo y convoque a miles de seguidores interesados en la ciencia, la naturaleza y la historia de la vida en el planeta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por paleocueva.lacev (@paleocueva.lacev)

¿Cuál es el objetivo de la excavación?

El equipo regresa a un yacimiento ubicado a 30 kilómetros de General Roca para excavar el sitio donde, en 2024, se encontró la garra del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio que vivió hace 70 millones de años. La meta es hallar el resto del esqueleto y avanzar en la descripción de lo que se presume es una nueva especie de dinosaurio carnívoro.

Argentina, tierra de dinosaurios

La Argentina es uno de los países más reconocidos a nivel mundial en materia de descubrimientos paleontológicos. En la Patagonia se hallaron algunos de los dinosaurios más grandes que existieron, como el Patagotitan mayorum, considerado el animal terrestre más colosal conocido hasta ahora.

También en Neuquén, Chubut y Río Negro se encontraron especies emblemáticas como el Argentinosaurus, el Giganotosaurus y el Carnotaurus, que se volvieron íconos de la paleontología mundial.

En los últimos años, nuevas investigaciones sumaron fósiles de especies más pequeñas y aves prehistóricas, lo que refuerza la idea de que el territorio argentino fue un escenario clave en la evolución de los dinosaurios durante el período Cretácico.

Este contexto convierte al próximo streaming del Conicet en Río Negro en una ventana única para que el público pueda seguir en vivo el trabajo de los equipos científicos en una región que marcó la historia de la paleontología mundial.