Presión callejera de una tabacalera para no pagar el impuesto mínimo

Luego de un fallo adverso de la Justicia federal, la empresa For Men cortó calles en la ciudad de Santa Fe con presuntos empleados

Otra vez una tabacalera saca a supuestos empleados a cortar las calles. La empresa For Men SA ya fracasó en un intento por lograr que la Justicia le permita no pagar el impuesto mínimo. Ahora insiste con las manifestaciones callejeras. Supuestos empleados de la tabacalera For Men S.A. salieron a cortar calles ante una nueva negativa de la Justicia a hacer lugar a un pedido para que se declare inconstitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos que deben pagar todas las compañías de este tipo. Hubo cortes en las calles del centro de Santa Fe, frente a la Afip y los tribunales, haciendo difícil la vida de los vecinos y gente que trabaja en la zona.