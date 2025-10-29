La Capital | Información General | Pami

Pami: quiénes pueden cobrar el bono de $45 mil en noviembre

Pami ofrece este bono extraordinario a un grupo específico de afiliados. Qué requisitos hay que cumplir para acceder en noviembre

29 de octubre 2025 · 12:15hs
Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) sigue actualizando programas que puedan responder a las necesidades de sus afiliados y jubilados. Es así como, la obra social renoovó opra el mes de noviembre un bono para cierto grupo de beneficiarios que tiene el valor de $45.869

Ese bono está destinado a todos los jubilados que padezcan celiaquía. El “subsidio económico por celiaquía” está impulsado por la ley 26.588. A través de este programa, Pami busca ayudar a los jubilados que por su condición están obligados a consumir alimentos específicos para evitar el gluten.

Pami tiene en cuenta que los alimentos sin tacc son mucho más costosos que los demás y generan un encarecimiento considerable de la canasta básica. Por este motivo, el bono económico busca contribuir al poder adquisitivo de los jubilados que deben afrontar gastos mayores por su condición de celiaquía. Para acceder al beneficio, los afiliados deberán inscribirse y presentar la certificación médica que acredite su diagnóstico.

El valor de este bono se actualiza cada seis meses y su valor equivale al 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para el mes de noviembre el monto se actualzio a $ 45.869,

>>Leer más: Atención, jubilados: se hacen pasar por empleados de Pami para estafar a afiliados

Cómo se realiza el trámite para cobrar el bono

Este es un trámite web. Se puede realizar desde el celular, tablet o computadora. Ingresando en la página “https://www.pami.org.ar/tramite/subsidio-celiaquia ” es posible iniciar directamente el trámite o solicitar un turno para atención en agencia. También se encuentra disponible un video tutorial para aprender a realizar trámites en línea.

Documentación necesaria para acceder al bono

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación al Pami.
  • Último recibo de cobro.
  • Resumen de historia clínica que incluya síntomas.
  • Resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio.
  • Resultados histopatológicos de una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.
  • Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, emitido por un especialista.
Noticias relacionadas
Las monedas lanzadas por el BCRA tienen su versión en oro y en plata

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

El ACV puede presentarse con alteraciones en la vista de manera repentina, mareos, dolor de cabeza, confusión. 

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes

Los rubros de Ansés que tendrán aumentos en noviembre.

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

elon musk lanzo grokipedia: en que se diferencia de wikipedia

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Lo último

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: Yo perdono pero no olvido

Juan José Campanella cruzó en vivo a Mario Pergolini: "Yo perdono pero no olvido"

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

Copa Sudamericana: Jorge Sampaoli quedó a un paso de repetir el título de 2011

El universo narrativo del disco de María Becerra: quiénes son Jojo, Shanina, Maite y Gladys

El universo narrativo del disco de María Becerra: quiénes son Jojo, Shanina, Maite y Gladys

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

La Justicia de Entre Ríos ordenó la resitución en el Delta del Paraná por la demanda de la Municipalidad de Rosario contra Enzo Mariani

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero en la reforma laboral
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero" en la reforma laboral

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Bernardi pasa la escoba en Newells: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Preocupación en Central por la gran deuda que le reclama el Banco Central

Ovación
Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Fuerte cambio en las revisiones del VAR: la propuesta que llegaría al Mundial 2026

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Básquet: Gimnasia con su segundo equipo ascendió a la Primera A de la Rosarina

Policiales
La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas
POLICIALES

La detienen por extorsión sexual en las redes: la víctima entregó dinero y un TV de 50 pulgadas

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y quedó en estado grave

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 después de un confuso episodio

La Ciudad
Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas
La Ciudad

Legado Deliot: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de compensar sueldos

Paritaria docente: Amsafé analizó la promesa del gobierno de "compensar" sueldos

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos
El Mundo

Enfrentamientos entre narcos y policías en Río de Janeiro dejaron 64 muertos

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora
Información General

El huracán Melissa golpea Jamaica con vientos de 290 kilómetros por hora

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia
Información General

Elon Musk lanzó Grokipedia: en qué se diferencia de Wikipedia

Lourdes dijo que está muy triste porque su expareja seguirá preso
Información General

Lourdes dijo que está "muy triste" porque su expareja seguirá preso

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel
POLICIALES

Dos condenados a diez años de prisión por extorsiones a un carnicero desde la cárcel

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes
La Región

La versión de la escuela tras la paliza en manada contra un alumno en Funes

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Por Matías Petisce
La Ciudad

Condenan a padre e hija por el ataque de su rottweiler: deberán pagar $6 millones

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario
Economía

Horas decisivas para el futuro de Vicentin: se define el nuevo propietario

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina
Policiales

Cuatro gendarmes condenados por el robo a una familia rosarina

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días
La Región

Arranca en Santa Fe la veda del surubí: regirá desde este sábado por 60 días

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Por Luis Castro
Ovación

Amateurs y veteranos: la pasión por el fútbol deja de lado el crujir de las rodillas

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar el gesto que lo caracterizaba
Ovación

El escultor que homenajeó a Russo quiso plasmar "el gesto que lo caracterizaba"

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuándo seguirá el frío en la ciudad

Paritaria docente: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers
El Mundo

China exigirá títulos universitarios a algunos influencers

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026
Información General

El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos