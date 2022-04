Polémica por la decisión de la Policía Bonaerense de convocar a civiles para manejar patrulleros

De acuerdo a fuentes policiales, y en medio del revuelo por la poca formación a la que accedería el personal civil, ya hay gran cantidad de anotados . Los civiles tendrían como única responsabilidad conducir los móviles y no portarían armas, según trascendió.

Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial de la Provincia de Buenos Aires, fue uno de los funcionarios que brindó su opinión sobre el tema y resaltó que el curso de dos meses que se plantea para los aspirantes con lo en un chofer de patrullero útil. "No saben utilizar el vehículo como escudo ante un enfrentamiento armado, y si hay un solo policía no puede hacer absolutamente nada si hay más de una persona que lo está atacando. Se necesita un compañero que cubra la espalda, no te sirve para nada, todo lo contrario, lo tenés que proteger a él en vez de estar enfocado en la agresión directa", indicó.

Diego Kravetz, Jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús, coincidió por su parte con Tonil en relación a la escasa capacitación que se les brindará al nuevo personal para ejecutar una tarea de semejante responsabilidad. En tanto, aclaró que aquellas personas que se sumen como choferes de móviles policiales van a tener estado policial y no de civiles, más allá que no podrán llevar un arma reglamentaria.

Como ejemplo de una situación que podría plantearse, en Telenoche se recordó un hecho ocurrido en noviembre de 2021, cuando un chofer municipal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), del partido de Tres de Febrero, recibió un balazo en la cabeza en medio de la persecución de dos delincuentes.

Alfredo Dardo Martínez fue diagnosticado con muerte cerebral y al momento del hecho no estaba armado, ya que él cumplía su función como personal civil.

Sergio Berni, a favor de reclutar civiles

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, defendió este miércoles la iniciativa de convocar a civiles para manejar móviles policiales de la Policía Bonaerense, al asegurar que “todas las fuerzas reclutan civiles” y que la polémica se desató por “un error de concepto”.

“Es un reclutamiento. En la Argentina, todas las policías reclutan civiles, incluyendo las Fuerzas Armadas. Una vez que son reclutados, esos civiles pasan a tener estado policial. Y tener estado policial no significa estar autorizado a portar armas o participar de un operativo”, explicó Berni.