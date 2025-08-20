Jubilaciones de Anses: ¿cuánto y cuándo cobro en septiembre?

Se va terminando julio y ya se puede conocer el aumento que jubilados y pensionados recibirán en septiembre por parte de Anses. Como ocurre cada mes, esta cifra se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.
Con el dato de la inflación de agosto, se dio a conocer el monto que recibirán jubilados y pensionados en septiembre. Las fechas y los incrementos, en esta nota
Se va terminando julio y ya se puede conocer el aumento que jubilados y pensionados recibirán en septiembre por parte de Anses. Como ocurre cada mes, esta cifra se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.
La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el octavo mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para septiembre será del 1,9%.
De esta forma, el haber mínimo para los jubilados en septiembre llegará a $320.277,17, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas.
Con respecto al resto de las prestaciones que paga Ansés, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $115.087,90 en septiembre, también respondiendo al aumento del 1,9%.
Aplicando el aumento del 1,9% y sin contar el bono de $70.000, en septiembre las prestaciones de Ansés quedarán de la siguiente manera:
Asignación Universal por Hijo (AUH):
Asignación Familiar por Hijo:
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:
Asignación por Embarazo para Protección Social: $92.051,77
Asignación Familiar por Prenatal:
Otras asignaciones:
En la misma línea, Anses también dio a conocer el calendario de pagos programado para el mes de septiembre. Es el siguiente:
Pensiones No Contributivas (PNC):
Calendario para jubilaciones y pensiones mínimas:
Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima:
