Un temblor se hizo sentir con fuerza en varias localidades del norte de Córdoba

El sismo tuvo una magnitud de 4.4 grados y tuvo su epicentro en Dean Funes. En la capital provincial se percibió por una leve oscilación en lo edificios

21 de enero 2026 · 09:19hs
El temblor afectó a la provincia de Córdoba.

Un temblor se sintió con fuerza este martes por la noche en varias localidades de la provincia de Córdoba.

Según reportó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) el fenómeno de 4.4 grados de magnitud se sintió cerca de las 20.07. El epicentro se ubicó unos 21 kilómetros al oeste de Deán Funes, en el norte de la provincia mediterránea.

El sismo el Córdoba

El sismo tuvo una profundidad de unos 30 kilómetros y en Dean Funes y Cruz del Eje los vecinos se alertaron con el movimiento de objetos colgantes en sus hogares. En localidades más alejadas del epicentro pudieron percibirlo algunas personas en reposo.

En la capital provincial, el sismo se hizo sentir sobre todo en edificios, donde se manifestó con una leve vibración acompañada por un sonido similar a un estruendo. En el norte cordobés, el movimiento se sintió con un poco de intensidad mayor y también fue reportado en localidades como Quilino, La Calera, Malagueño, Cosquín y La Cumbre, entre otras.

Sin embargo, hasta el momento no se informaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del temblor.

