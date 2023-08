Ola de ataques a comercios en el interior del país y Buenos Aires

Río Cuarto

En la ciudad cordobesa de Río Cuarto, en tanto, detuvieron a una mujer de 29 años oriunda de la Pampa, acusada de instigar los saqueos registrados el domingo. “En total hay 24 detenidos, de los cuales 17 son menores; la mayoría de ellos tienen entre 13, 14 y 15 años”, indicó el jefe de la Policía de la departamental de Río Cuarto, según reseña el medio local Puntal.

ROBO EN BANDA EN RÍO CUARTO - Telefe Noticias

Agustín Torres, jefe de la unidad departamental de Río Cuarto, explicó que la Policía comenzó con los operativos desde la tarde del domingo, luego de conocer la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “saqueos Río Cuarto”, donde incitaban a cometer delitos en comercios. “No podemos afirmar ni descartar que los saqueos se vinculen a las hordas de motos; se está investigando sobre esa hipótesis junto al fiscal Di Santo”, dijo Torres. Es que el domingo a la noche y lunes a la mañana se vieron en redes videos de bandas de motos que circulaban por las calles de Río Cuarto. Muchos señalaron en redes que desde hace un tiempo los jóvenes tomaron la costumbre de salir en sus motos los domingos a la noche, pero otros los vincularon con los asaltos a comercios. “El despliegue (policial) se llevó a cabo principalmente en los supermercados y la periferia, considerando los movimientos que se anticipaban en el grupo de WhatsApp”, explicó el comisario.

El domingo, poco antes de las 21, un grupo autoconvocado se reunió ante el supermercado Muy Barato, pero “los móviles policiales llegaron de forma inmediata y reprimieron el intento de robo” afirmó Torres. La Policía encontró a varios delincuentes en el interior del local, que habían ingresado provocando daños. Allí se procedió a la detención de 10 personas. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes se vieron afectados 15 comercios por robos y hechos vandálicos. En total se detuvieron 17 personas. La noche del lunes, otras 10 personas intentaron ingresar a los depósitos de un local de ChangoMás. Siete de los integrantes de este grupo, todos menores de edad, pudieron ser detenidos. En total hay 24 detenidos, de los cuales 17 son menores; la mayoría de ellos tienen entre 13, 14 y 15 años.

En Mendoza, el sábado fueron detenidas 18 personas luego de que intentaran cometer saqueos en las ciudades de Las Heras y Rivadavia. El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, confirmó las detenciones. El foco de los ataques fueron supermercados y carnicerías.

Caba y conurbano

En ciudad de Buenos Aires y el conurbano, hubo alertas este martes y algunos conatos de saqueo. Vecinos de la villa 1-11-14, en el Bajo Flores, evitaron a los golpes que un grupo de ladrones irrumpiera y saqueara un almacén. Tras la intervención de la Gendarmería Nacional, la situación se pudo controlar. Más tarde, el alerta se disparó entre comerciantes de los barrios porteños de Once y Flores, que bajaron las persianas y rejas. La Policía de la ciudad acudió a las zonas . “Allí la actividad se desarrollaba en forma normal, sin ningún tipo de irregularidad”, remarcó la fuerza.

image.png La policía llega al supermercado DIA de José C. Paz. Hubo balas de goma y cinco detenidos.

A la tarde, muchos comerciantes cerraron preventivamente en Morón, Moreno y otros partidos del conurbano. En José C. Paz, los comerciantes de la zona céntrica bajaron las persianas ante rumores des saqueos. Aunque el gobierno local negó mediante un comunicado la existencia de ataques a comercios, luego se confirmó la veracidad de un video del ataque y saqueo de un supermercado DIA en José C. Paz. Se ve a un grupo numeroso de gente que rompe el cerco de un supermercado DIA y comienza a ingresar. Minutos después llegó la Policía, hubo disparos con postas de goma y cinco personas fueron detenidas, según el diario Clarín. Este medio confirmó asimismo que "fueron atacados al menos cinco supermercados en José C. Paz, Moreno, Tigre y Escobar". Como consecuencia de los enfrentamientos, un policía se encuentra internado en grave estado, con una herida de arma blanca. Pasadas las 21, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó que había hasta ese momento 36 detenidos.

En la ciudad de Mar del Plata se confirmó un intento de saqueo. Un grupo de aproximadamente 40 personas trató de saquear un comercio en la esquina de Cerrito y García Lorca. Los dueños del local, que estaban alertados por los mensajes que habían circulado, evitaron la concreción del robo y sufrieron golpes.

Reacción gubernamental

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, coincidieron en encuadrar como “hechos delictivos” los intentos de robo, e indicaron que desde el gobierno nacional se está “siguiendo el tema de cerca”.

Rossi sostuvo que no se advierte “una reacción social” sino que se trata de episodios que “merecen todo el peso de la ley”, y precisó que hay “detenidos con antecedentes”. En la misma línea, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que “no han sido saqueos” sino “actos delictivos” para “generar conflicto”. “Son actos delictivos para traer más confusión y generar conflicto; no hay otra cosa; no han sido saqueos”, aseguró Fernández.

Más tarde, la vocera presidencial Gabriela Cerrutti, publicó un video sobre el tema. Cerruti denunció que circulan por redes sociales imágenes “falsas” sobre supuestos robos en comercios y dijo que esas reproducciones fueron “publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados” del candidato a presidente Javier Milei. “No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de WhatssApp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar”, señaló Cerruti en Twitter. Milei había expresado en esa red: “Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueos son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien”.