La Capital | Información General | kioscos

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

El nuevo decreto posibilita que los kioscos ofrezcan servicios de entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas de crédito y débito

4 de septiembre 2025 · 16:57hs
Los kioscos de diarios como operadores postales

Los kioscos de diarios como operadores postales

El gobierno de Javier Milei habilitó a los kioscos de diarios como operadores postales. El decreto, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, permitirá que ofrezcan servicio de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas de crédito y débito.

La norma elimina el marco legal que regulaba exclusivamente la venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública. La medida se enmarca en el proceso de desregulación postal iniciado en noviembre de 2024 con el Decreto 1005, que flexibilizó la operatoria del sector.

El Decreto 629/2025, publicado este jueeves en el Boletín Oficial, permite que los puestos de diarios puedan inscribirse como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) o asociarse con operadores autorizados. De esta manera, podrán ofrecer servicios como la entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas de crédito y débito.

>>Leer más: Un kiosco con nueva vida: en Rosario abrió el primer puesto de diarios que suma cafetería

La explicación del ministro de Desregulación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó una publicación en su cuenta de X apoyando esta nueva medida. "En 1948, para controlar el flujo de información (eran tiempos sin internet), Perón creó un sistema controlado para la venta de periódicos a través de los puestos de ventas de diarios y revistas. Así, si un día no quería que se vendiera La Prensa, el famoso diario opositor que enfrentó, lograba sacarlo de circulación con un solo llamado. Ese sistema fue consolidándose con el tiempo, por ejemplo, prohibiéndose la venta de diarios y revistas si no era en esos puestos", comenzó el escrito del ministro.

"Hasta que en los últimos años se confrontó con la realidad del sector: el diario papel, incluso las revistas, fueron desapareciendo a medida que la gente migraba al digital. El sistema requirió entonces redefinir el rol de los puestos, por los que se los fue habilitando para que pudieran vender otras cosas (juguetes, souvenirs, alimentos, etc.). Era un cambio de pura lógica", continuó.

"Pero el problema que surgió es el conflicto con la gestión municipal del espacio público ya que una cosa es un puesto de ventas y otra es transformar el puesto en una cafetería. No es que haya problema alguno con la transformación, solo que dicha transformación requiere o podría requerir cierta ordenamiento dentro del espacio público que es una competencia estrictamente municipal".

"El Decreto 629/25 firmado por el Presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello que deroga el Decreto 1025/00, básicamente hace dos cosas. Libera la venta de diarios y revistas y, por otra parte, devuelve a la competencia municipal la gestión del espacio público, que en esta dimensión había sido intervenida por el gobierno nacional".

"Durante muchos años el gobierno nacional fue tomando competencias provinciales y, en algunos casos municipales. La idea del presidente Javier Milei es que las competencias de provincias y municipios deben ser asumidas plenamente por las provincias y municipios sin que el gobierno nacional se meta. Este decreto es una restitución de competencias municipales. VLLC!", concluyó.

Noticias relacionadas
Los argentinos buscan los electrodomésticos mas económicos para calentar el hogar

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

quini 6: de cuanto es el millonario pozo que se pondra en juego este domingo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

quini 6: en el siempre sale festejaron solamente seis apostadores

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Chata Solidaria, la campaña de Ford para ayudar a los chicos de Chaco. 

Chata solidaria: Ford lanzó una campaña para recaudar donaciones para los chicos de Chaco

Ver comentarios

Las más leídas

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Lo último

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Nueva desregulación: los kioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Un delantero de Boca tiene posibilidades serias de jugar el Mundial de 2026

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Es parte del grupo de barras de Central que, tras el asesinato de Pillín Bracamonte, se desplazaron hacia la pesada de Newell's en una trama ligada al crimen organizado

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad
Política

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Policiales

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
La Ciudad

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Grabois denunciará a Milei por quedarse con el millón de dólares del Premio Génesis de Israel
Política

Grabois denunciará a Milei por quedarse con el millón de dólares del Premio Génesis de Israel

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

Ovación
Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto
OVACIÓN

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Un volante de Newells se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Un volante de Newell's se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Policiales
Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Por Martín Stoianovich

Policiales

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
POLICIALES

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Información General

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
La Ciudad

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu