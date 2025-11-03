La Capital | Información General | feriado

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

El calendario nacional determina en noviembre un descanso para los argentinos. Los detalles, en esta nota

3 de noviembre 2025 · 11:39hs
Noviembre llega con un feriado y fin de semana largo

Noviembre llega con un feriado y fin de semana largo

El penúltimo mes del año llega con buenas noticias para los trabajadores argentinos. Hace algunas semanas, el gobierno nacional anunció una modificación en la normativa que rige los feriados de 2025. A partir de este cambio, se sumaron algunos días extra de descanso lo que permitirá a los argentinos tener un fin de semana largo antes de fin de año.

Con el objetivo de estimular el turismo y generar fines de semana largos, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana funcionen tal como vienen funcionando hasta ahora los feriados trasladables que caían de lunes a viernes.

De esta forma, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado en noviembre.

>> Leer más: Feriados 2025: noviembre llega con un fin de semana largo de cuatro días

Cuáles son los feriados de noviembre 2025

El viernes 21 de noviembre será el primer día especial del mes. Este se debe a la decisión adoptada por el gobierno de otorgar un día no laborable con fines turísticos. Esta jornada se conmemora por tercera y última ocasión en el año, sumado a los que hubo en los meses de mayo y agosto. No es descanso para todos, pero para un gran grupo sí.

Además, el lunes 24 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Este feriado nacional tiene carácter trasladable y, como la fecha original es el jueves 20 de ese mismo mes, por normativa se corre al lunes siguiente.

En conclusión, si a estos dos días de descanso se le suman el sábado 22 y el domingo 23, se constituye un fin de semana largo de cuatro días para disfrutar de la familia, amigos o emprender una nueva aventura turística.

>>Leer más: Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Noviembre:

- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos (la decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales)

- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre)

Diciembre

- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

- jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

Noticias relacionadas
el quini 6 quedo vacante y el pozo acumulado se acerca al record historico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

durante el festejo de dia de muertos, asesinaron a un alcalde de mexico

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Una nueva edición de Cyber Monday llega este lunes

Cyber Monday 2025: furor por las marcas que se sumaron a la nueva edición de descuentos online

Olas de calor: un estudio del Conicet confirmó más muertes por calor extremo en 15 ciudades argentinas

El calor extremo ya causa más muertes en Argentina: alerta por el impacto en enfermedades crónicas

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Lo último

La macro de Milei pegó en Santa Fe: enfriamiento y andar errático

La macro de Milei pegó en Santa Fe: enfriamiento y andar "errático"

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Delincuentes ingresaron en el edificio de Cafferata al 2600 donde funcionan dos instituciones. "Estamos cansados y angustiados", dijo la directora.
Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días
Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Información general

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Ovación
Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1
Ovación

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Policiales
Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025
La Ciudad

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles