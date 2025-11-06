La Capital | Información General | piloto

Murió un piloto de carreras santafesino durante una práctica en la ruta

El automovilismo santafesino está de luto por la muerte de Sergio Guilledo, de 32 años, tras despistarse con su auto en la Ruta Provincial 4S

6 de noviembre 2025 · 16:05hs
Un piloto santafesino falleció tras un siniestro en la Ruta Provincial 4S.

Un piloto santafesino falleció tras un siniestro en la Ruta Provincial 4S.

El automovilismo de Santa Fe atraviesa un profundo luto tras el fallecimiento de un piloto oriundo de Venado Tuerto, Sergio Guilledo, quien sufrió un siniestro vial este miércoles por la tarde durante una práctica. El corredor, de 32 años, perdió la vida cuando su vehículo se despistó y chocó contra una alcantarilla en la Ruta Provincial 4S.

Este siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 80 de esa vía sobre las 17.30, según detallaron. Desde el informe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto señalaron que Guilledo conducía un Fiat 128 amarillo preparado para competir, del cual perdió el control por causas que se investigan.

Los bomberos arribaron al lugar y constataron que el conductor había fallecido dentro del vehículo, lo que fue confirmado por los médicos que asistieron al siniestro. Luego de las pericias correspondientes, el cuerpo del piloto fue retirado del auto y trasladado a la morgue judicial. En el operativo intervinieron personal policial, agentes de Tránsito y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Sergio Guilledo01

Luto en el automovilismo santafesino

Horas después, se conoció que la víctima era un expiloto de karting que actualmente competía con el mismo Fiat 128 con el cual se produjo el siniestro. Desde Categorías del Sur, emitieron un mensaje a través de sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro piloto, quien formó parte de esta gran familia”.

Por otro lado, desde la página de Facebook de Karting del Centro despidieron con afecto al joven deportista. “En el día de hoy, con profundo dolor, debemos informar el fallecimiento de un gran amigo, piloto, empresario, patrocinador y, sobre todo, una excelente persona que formó parte de nuestra familia del Karting del Centro: Sergio Guilledo”, expresaron.

“Nuestro más sentido homenaje y eterno agradecimiento por todo lo que nos brindó. Sergio fue un ejemplo de compromiso, pasión y apoyo incondicional hacia nuestra categoría”, concluyeron.

