El Charrúa le abrió la puerta cuando parecía sin futuro y ahora es campeón de la Copa Argentina

El futbolista estaba sin club y Central Córdoba lo recibió para jugar el torneo de Primera C. Este miércoles dio la vuelta con Independiente Rivadavia

El fútbol ofrece la posibilidad de revancha. Futbolistas que parece que no podrán desarrollar una carrera, de pronto se les abre una puerta y lo consiguen. Sucedió con uno de los jugadores de Independiente Rivadavia de Mendoza, flamante campeón de la Copa Argentina , con la victoria obtenida frente a Argentinos Juniors en la cancha de Instituto.

El jugador en cuestión fue expulsado en los últimos minutos de la final, que terminó igualada 2 a 2 y derivó en la definición por penales, con el triunfo de la Lepra mendocina por 5 a 3. La tarjeta roja que recibió y el sufrimiento de la remontada del Bicho de la Paternal trastocó por gozo y alegría con el triunfo desde los doce pasos.

Alejo Osella, nacido en Acebal hace 25 años, es el marcador derecho de Independiente Rivadavia que atravesó todas esas sensaciones en la definición de la Copa Argentina. La bronca por la roja y el éxtasis por el título, momento cumbre de un futbolista formado en las inferiores de Newell's y que recién jugó en primera en Central Córdoba

El final fue el deseado: de celebración, con sus compañeros y con los afectos, quienes ingresaron al campo de juego para el festejo.

Diego Osella, adentro de la cancha y de festejo

Entre tantos seres queridos se encontraba Diego Osella, su padre y exfutbolista y exentrenador de Newell's entre 2016 y 2017.

image - 2025-11-06T175942.665 Alejo Osella, con el trofeo de la Copa Argentina. A la izquierda, su papá Diego, exDT de Newell's.

Como su progenitor, Alejo hizo las inferiores en Newell's. La diferencia es que no llegó a debutar en la primera del club del Parque. Su trayectoria continuó en otra entidad con camiseta rojinegra: Colón. Se incorporó al sabalero a principios de 2018. Entonces jugaba de marcador central.

Pero hubo un momento en que su paso por el fútbol parecía que se truncaría. No logró pisar la primera de Colón y retornó a su Acebal natal.

"Central Córdoba fue el club que me dio la posibilidad de salir de mi pueblo. Me había agarrado la pandemia y había quedado ahí. Fue el club que confió para dar el primer paso y dar el salto en mi carrera", contó Osella sobre el club que le permitió reinsertarse.

El día que enfrentó a Boca con el Charrúa

En el Charrúa jugó en la Primera C y tuvo la oportunidad de debutar en la Copa Argentina, en la edición 2022. El cruce fue nada menos que contra Boca por los 32avos de final, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Osella ingresó en la segunda etapa de un partido que Central Córdoba perdió por 4 a 1. El gol charrúa fue de Guido Di Vanni. Los tantos xeneizes los señalaron Nicolás Orsini, Exequiel Zeballos, de penal, y Luis Vázquez.

El defensor pasó en 2024 de Central Córdoba a Deportivo Armenio, de la Primera B. Dio un salto de categoría y su figura no pasó desapercibida, a tal punto que Independiente Rivadavia se lo llevó a préstamo para esta temporada.

image - 2025-11-06T181447.650 Alejo Osella llegó a comienzos de 2025 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Ahora, de lateral derecho, se fue afirmando en el equipo que tiene a Alfredo Berti, quien fuera campeón en Newell's con Marcelo Bielsa y además exentrenador del rojinegro. En el plantel tiene de compañero a otro ex-Newell's, Fabrizio Sartori, quien para la final no fue citado aunque igual acompañó al plantel, junto con toda su familia y su novia rosarina.

Gran protagonista para avanzar en la Copa Argentina

Osella fue responsable del gol de la victoria de Independiente Rivadavia sobre Estudiantes de Caseros por 1 a 0, en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Este miércoles, Osella jugó de titular y fue expulsado cuando Argentinos buscaba con insistencia el empate. El Bicho alcanzó la igualdad. En los penales, la Lepra mendocina gozó el primer título nacional de su historia. Y el defensor, con la satisfacción de ser parte de semejante logro.