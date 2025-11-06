La Capital | Ovación | charrúa

El Charrúa le abrió la puerta cuando parecía sin futuro y ahora es campeón de la Copa Argentina

El futbolista estaba sin club y Central Córdoba lo recibió para jugar el torneo de Primera C. Este miércoles dio la vuelta con Independiente Rivadavia

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

6 de noviembre 2025 · 18:27hs
El defensor nacido en Acebal

Marcelo Bustamante

El defensor nacido en Acebal, en su primera etapa profesional, en Central Córdoba. 
Alejo Osella llegó a comienzos de 2025 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Alejo Osella llegó a comienzos de 2025 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

El fútbol ofrece la posibilidad de revancha. Futbolistas que parece que no podrán desarrollar una carrera, de pronto se les abre una puerta y lo consiguen. Sucedió con uno de los jugadores de Independiente Rivadavia de Mendoza, flamante campeón de la Copa Argentina, con la victoria obtenida frente a Argentinos Juniors en la cancha de Instituto.

El jugador en cuestión fue expulsado en los últimos minutos de la final, que terminó igualada 2 a 2 y derivó en la definición por penales, con el triunfo de la Lepra mendocina por 5 a 3. La tarjeta roja que recibió y el sufrimiento de la remontada del Bicho de la Paternal trastocó por gozo y alegría con el triunfo desde los doce pasos.

Alejo Osella, nacido en Acebal hace 25 años, es el marcador derecho de Independiente Rivadavia que atravesó todas esas sensaciones en la definición de la Copa Argentina. La bronca por la roja y el éxtasis por el título, momento cumbre de un futbolista formado en las inferiores de Newell's y que recién jugó en primera en Central Córdoba

El final fue el deseado: de celebración, con sus compañeros y con los afectos, quienes ingresaron al campo de juego para el festejo.

Diego Osella, adentro de la cancha y de festejo

Entre tantos seres queridos se encontraba Diego Osella, su padre y exfutbolista y exentrenador de Newell's entre 2016 y 2017.

image - 2025-11-06T175942.665
Alejo Osella, con el trofeo de la Copa Argentina. A la izquierda, su papá Diego, exDT de Newell's.

Alejo Osella, con el trofeo de la Copa Argentina. A la izquierda, su papá Diego, exDT de Newell's.

Como su progenitor, Alejo hizo las inferiores en Newell's. La diferencia es que no llegó a debutar en la primera del club del Parque. Su trayectoria continuó en otra entidad con camiseta rojinegra: Colón. Se incorporó al sabalero a principios de 2018. Entonces jugaba de marcador central.

Pero hubo un momento en que su paso por el fútbol parecía que se truncaría. No logró pisar la primera de Colón y retornó a su Acebal natal.

"Central Córdoba fue el club que me dio la posibilidad de salir de mi pueblo. Me había agarrado la pandemia y había quedado ahí. Fue el club que confió para dar el primer paso y dar el salto en mi carrera", contó Osella sobre el club que le permitió reinsertarse.

El día que enfrentó a Boca con el Charrúa

En el Charrúa jugó en la Primera C y tuvo la oportunidad de debutar en la Copa Argentina, en la edición 2022. El cruce fue nada menos que contra Boca por los 32avos de final, en el estadio Mario Alberto Kempes.

>> Leer más: Independiente Rivadavia venció en al final y se quedó con la Copa Argentina

Osella ingresó en la segunda etapa de un partido que Central Córdoba perdió por 4 a 1. El gol charrúa fue de Guido Di Vanni. Los tantos xeneizes los señalaron Nicolás Orsini, Exequiel Zeballos, de penal, y Luis Vázquez.

El defensor pasó en 2024 de Central Córdoba a Deportivo Armenio, de la Primera B. Dio un salto de categoría y su figura no pasó desapercibida, a tal punto que Independiente Rivadavia se lo llevó a préstamo para esta temporada.

image - 2025-11-06T181447.650
Alejo Osella llegó a comienzos de 2025 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Alejo Osella llegó a comienzos de 2025 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Ahora, de lateral derecho, se fue afirmando en el equipo que tiene a Alfredo Berti, quien fuera campeón en Newell's con Marcelo Bielsa y además exentrenador del rojinegro. En el plantel tiene de compañero a otro ex-Newell's, Fabrizio Sartori, quien para la final no fue citado aunque igual acompañó al plantel, junto con toda su familia y su novia rosarina.

Gran protagonista para avanzar en la Copa Argentina

Osella fue responsable del gol de la victoria de Independiente Rivadavia sobre Estudiantes de Caseros por 1 a 0, en el estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

Embed

Este miércoles, Osella jugó de titular y fue expulsado cuando Argentinos buscaba con insistencia el empate. El Bicho alcanzó la igualdad. En los penales, la Lepra mendocina gozó el primer título nacional de su historia. Y el defensor, con la satisfacción de ser parte de semejante logro.

Noticias relacionadas
Pablo Echavarría estará a cargo del VAR en el partido entre Huracán y Newells. Originalmente lo habían designado a Andrés Merlos. 

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Selección Rosarina de futsal. El representativo dirigido por Nicolás Bellingeri ganó sus dos partidos y apunta a las semifinales.   

La selección rosarina de futsal ya sumó dos triunfos en el Torneo Nacional en Posadas

El atacante juega en el Racing Club de Estrasburgo, del fútbol francés, y tiene su primera oportunidad en la mayor.

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Lo último

Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Comenzó el juicio oral por el crimen de Soraya Rubiolo, asesinada en Colombres al 2100 cuando estaba con su bebé de 5 meses
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Ovación
Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Policiales
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

La Ciudad
Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

Búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona