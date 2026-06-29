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Argentinos en Venezuela: Cancillería confirmó seis muertos y la llegada de ayuda

El canciller Pablo Quirno difundió un reporte sobre la situación en Venezuela. Además, informó el despliegue de una misión consular humanitaria

29 de junio 2026 · 09:45hs
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La catástrofe en Venezuela provocó al menos 1400 muertes.

La catástrofe en Venezuela provocó al menos 1400 muertes.

Mientras Venezuela continúa recibiendo ayuda internacional para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, el canciller Pablo Quirno confirmó que entre las víctimas fatales hay seis argentinos. “Argentina despliega una misión consular humanitaria en Venezuela”, comenzó el comunicado que publicó en su cuenta de X, donde además detalló el reporte sobre la situación de los ciudadanos argentinos afectados por la catástrofe.

A cinco días del doble terremoto en Venezuela, a través de su cuenta de X, Quirno dio a conocer que el sábado 27 llegó a Venezuela una misión consular humanitaria de la Cancillería argentina, integrada por dos funcionarios. Ambos "encargados de relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas". Además, informó que ya arribaron al país los tres aviones enviados por la Argentina con rescatistas y equipamiento.

“Los funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela”, expresó el canciller en la red social.

>> Leer más: Terremotos en Venezuela: ofrecen ayuda a los argentinos que fueron afectados

El reporte del canciller

En ese mismo comunicado, Quirno difundió un reporte sobre la situación de los argentinos en Venezuela. "Hasta el momento se han reportado:

  • 215 solicitudes de asistencia via e-mail y celular
  • Solicitudes de búsqueda de paradero: 7
  • Ciudadanos encontrados: 4
  • Registro de fallecidos: 6 fallecidos
  • Situación de vulnerabilidad: 5 (3 grupos familiares con niños más 2 individuos)
  • Situaciones de menores no acompañados y/o en situación de vulnerabilidad: 1
  • Hospitalizados: 1
  • Documentación de emergencia, autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados: 4
  • Cantidad de llamados ofreciendo enviar ayuda humanitaria a Venezuela: 341.

>> Leer más: Rosario respondió al llamado por Venezuela: una colecta exprés reunió medicamentos y pañales

El canciller informó que, "a fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten" se encuentra habilitado el siguiente celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145

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