Messi, una momia y una aclaración: extraño hallazgo en una zona arqueológica de Egipto

El egiptólogo Zahi Hawass anunció un importante descubrimiento al sur de El Cairo y hubo un particular guiño hacia los argentinos

El reconocido egiptólogo Zahi Hawass encontró hace unos días una momia que, según sus palabras, "puede ser la más antigua y completa descubierta en Egipto hasta ahora". El hallazgo se produjo en la necrópolis de Saqqara, al sur de El Cairo, uno de los yacimientos que más hallazgos sobre el Antiguo Egipto ofreció en los últimos años . El más reciente: una tumba sellada desde hace 4.300 años. Pero hubo muchos más descubrimientos, uno incluso con un particular guiño hacia la Argentina .

Lo más importante que encontró Hawass, ex ministro de Antigüedades de Egipto, fue un pozo funerario de unos quince metros de profundidad. Al fondo, intacto y sellado con mortero, encontró un gran sarcófago rectangular de piedra caliza. Los investigadores que lo abrieron hallaron l a momia de un hombre cubierta con láminas de oro . "Hekashepes" sería su nombre, al menos según las inscripciones del exterior del ataúd.

Además desenterraron otras tres tumbas que pertenecían a un supervisor de nobles, un sacerdote y un juez, según escribió la cadena de noticias Sputnik. Muy cerca de esta zona encontraron algo particular. aquí llega el guiño.

"También hemos hallado la tumba de un sacerdote del complejo piramidal del rey Pepi I que contenía nueve hermosas estatuas [una representa a un matrimonio y otras a sirvientes]. Al principio no encontramos ninguna inscripción que pudiese identificar a su propietario, pero podría ser un hombre llamado Messi basándonos en las inscripciones de una falsa puerta identificada después", precisó Hawass.

Aclaró luego el arqueólogo en conferencia de prensa: "No al Messi de Argentina que ganó la Copa del Mundo, a otro Messi. Este Messi vivió hace unos 4.300 años. De esto podemos concluir que 9 estatuas pertenecen al que llevaba el hombre Messi".

https://twitter.com/SputnikMundo/status/1619887336279490560 Arqueólogos egipcios realizaron impresionantes hallazgos en la necrópolis de Saqqara, entre ellos: una momia cubierta con capas de oro que podría considerarse la más antigua descubierta en la región. Además, el equipo se encontró con una falsa puerta de un antiguo "Messi". pic.twitter.com/veEB7KSAiI — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 30, 2023

El antecedente: cuando Hawass se enojó con Messi

En marzo de 2017, Lionel Messi viajó a Egipto en el marco de un acuerdo comercial. El entonces astro del Barcelona fue la imagen del Tour n' Cure, una propuesta turística relacionada a la medicina impulsada por la farmacéutica Prime Pharma para ofrecer tratamientos de altos costos contra la hepatitis C. En ese marco, las autoridades egipcias invitaron al rosarino a recorrer las pirámides, una de las maravillas del mundo más visitadas por turistas de todo el planeta. El arqueólogo Hawass se enojó en aquel momento con el futbolista por su falta de interés.

"Es un tonto, estuve con él durante media hora y le expliqué el significado del monumento. Creo que era importante contarle bien la historia de las pirámides porque tiene millones de seguidores en todo el mundo y podría fomentar el turismo de nuestro país", explicó en aquel momento Zahi Hawass al diario español El Mundo. Frustrado, confió: "No tuvo ningún interés por lo que le estaba diciendo. Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los monarcas que ordenaron construir las pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción en su cara". De todos modos, el ex ministro de Antigüedades aseguró que el jugador "fue muy educado", y que "quizás solo le interesa el fútbol".

Tras la inmensa repercusión de sus palabras -algunas publicaciones dijeron "tonto", otras utilizaron la palabra "mentecato"-, Hawass emitió un comunicado con una disculpa a medias. "La visita de Leo Messi a las Pirámides es más importante que la de cualquier político, jefe de Estado e incluso estrella de Hollywood. El hombre corriente de la calle conoce a Messi e interactúa con él. Solo a la élite le interesan la política y los políticos", señaló Hawass. Luego, el arqueólogo puso en duda las habilidades del interprete: "No sé si le tradujeron bien lo que dije. Con Will Smith hablaba en inglés pero con Messi hablaba en inglés y árabe y el traductor se lo decía en español. No sé si hizo bien su trabajo".