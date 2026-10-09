Dyango vuelve a Rosario: "Soy un diez por ciento el papá de Messi"

El cantante está de gira internacional a sus 86 años y se presenta el próximo 16 de octubre en el Teatro El Círculo

Dyango repasa sesenta años de carrera con su nuevo show, que se presentará el próximo 16 de octubre en el Teatro El Círculo

Con más de sesenta años de carrera, Dyango vuelve a su querida Argentina. A lo largo de octubre y noviembre, el cantante español recorrerá el país a sus 86 años con la gira “Su amigo Dyango Tour, Un Poco Más”: un recorrido por todos sus clásicos y nuevas sorpresas, con el romanticismo que lo caracteriza. En Rosario, se presentará el próximo 16 de octubre en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Las entradas se pueden adquirir en boletería o a través de la plataforma Ticketek. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen un 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

El nombre de este tour viene de sus recientes trabajos discográficos, “Su Amigo Dyango” Volumen 1 y 2, en los que el español propone nuevas versiones de sus grandes clásicos junto a grandes artistas invitados como Ricardo Mollo, Campedrinos, Destino San Javier, Chili Fernández y Maxi Espindola, Ruben Rada, Lucas Sugo, Américo, Pablo Lescano, Angela Leiva, y Rodrigo Tapari, entre muchos otros.

El primer volumen fue lanzado en 2025, y el segundo está en camino. El single más reciente es “El Rey de Corazones”, junto a Mollo. El tema, que ya forma parte del cancionero popular, vuelve a cobrar vida en este histórico encuentro artístico que une por primera vez al legendario artista español con el líder de Divididos, dos universos musicales de enorme personalidad que se fusionan en esta inédita versión.

La idea de grabar una canción juntos surgió de un encuentro casual entre ambos artistas en un hotel de Santiago de Chile, en 2025. De aquella charla nació la promesa de concretar una colaboración, que finalmente se materializó con esta nueva versión de “El Rey de Corazones”.

“Cantar con Dyango, para la juventud cantante, gusta mucho, y no sé por qué. Total que yo he hecho dos discos cantando con todos ellos, un montón de compañeros que lo hacen muy pero muy bien.”, dijo el español en diálogo con el programa “Una tarde más”, por La Capital Más.

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El vínculo entre Dyango y Messi

Parte de la cercanía de Dyango con Rosario está atravesada por el amor del cantante por Lionel Messi. Como histórico socio e hincha del Barcelona, es sabida su admiración por el ídolo del fútbol. En este sentido, compartió su convicción de que el diez terminará su carrera profesional de vuelta en el azulgrana.

“Él es de Rosario, quiere mucho a Rosario, pero piensa que desde los once años estuvo en Barcelona, en Cataluña. Sus hijos nacieron allá, se criaron allá, su casa está allá. La gente no es que le quiere, es que le adora. Si él quiere, llegaría a ser presidente del Barcelona. Podría hacer lo que quisiera de todo catalán, y son ocho millones de personas”, afirmó.

“Messi es incomparable. Messi es y será, para el resto de la historia del fútbol, el mejor. Es un fuera de serie. Habrá gente muy buena, gente que toca muy bien, pero él lo hacía todo bien. Y por eso se le quiere tanto en todo el mundo”, agregó.

Además, contó una anécdota muy especial con el recientemente fallecido Jorge Messi. “Estaba en una radio de Rosario y jugaba Argentina. El papá de Messi estaba en conversación con el locutor y dijo: ‘Parte de culpa de que Messi haya nacido se lo debemos también a Dyango, porque él estaba en pleno apogeo con sus canciones y eran las canciones que nos gustaban a mi mujer y a mí’. Y me puse muy contento. A quién le amarga un dulce. Yo soy un cuarto o un diez por ciento el papá de Messi”, contó, con humor y cariño.