Matías Morla le recordó a Gianinna que no pudo entrar al velorio de Maradona y que no olvida

"Mirá Gianinna, para saber quiénes son los herederos de tu papá vas a tener que ir a Tribunales y va a ser un juez el que me va a llamar", le advirtió Morla a la hija de Maradona como quien se sabe con una carta ganadora en el reparto de la baraja. "Cuando me cite la Justicia, con gusto voy a ir a explicar lo que tenga que explicar del patrimonio", aclaró en un audio que difundió "Intrusos".

Pero después le hizo una mención de un tema personal y, de alguna manera, le adelantó que no se las hará fácil teniendo en cuenta que tiene registrados a su nombre todas las marcas que giraban alrededor de su papá. "Y una cosa más. Nunca me voy a olvidar por qué no me dejaron ir al velorio de mi mejor amigo, tu papá", le disparó Morla.

Perteneciente al estudio que comanda el reconocido penalista Víctor Stinfale, Matías Morla se transformó no sólo en el abogado de Maradona en los últimos años de su vida, sino también en una especie de ladero que lo asesoró acerca de todos los temas y lo llevó a enroscarse en una tremenda batalla judicial en contra de su ex, Claudia Villafañe.

Morla trataba a Diego de "comandante" y Maradona lo llamaba "mi soldado incondicional". Su accionar le generó tanto detractores como apoyos. Para quienes lo critican, distanció al ídolo de su familia. Para aquellos que lo ven con buenos ojos, en cambio, defendió como nadie su patrimonio y lo hizo crecer de manera sideral. "Cuando lo agarró tenía deudas y ahora que se murió dejó una fortuna", esgrimen algunos como teoría.