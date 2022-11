"Matame, prefiero morirme para no estar con vos": una mujer fue filmada y denunciada por ejercer violencia contra su hijo

Mientras el chico de 9 años lloraba y se golpeaba, la mujer le pidió que pare, pero de un momento al otro le tiró del pelo y le gritó. Fue allí cuando el menor pidió que la mujer lo mate para no estar más con ella.

El vídeo grabado por el usuario fue subido a sus redes sociales y en una parte, mientras seguía la discusión, el hombre escribió: “No llegué a filmar cuando le dijo ‘dejame sangrando la cara cómo la otra vez’”.

La situación se ponía cada vez más tensa entre los pasajeros, ya que no entendían qué sucedía y por las caras la mujer justificó que el problema es que el chico "es malo" y que "está enojado".

"Vos estás enojada", le contestó el menor y continuó: “Dale, te dejo que me mates. Rompeme la cara”. Lo llamativo de este hecho es que el chofer de la línea 57 se levantó del asiento y en vez de paliar la situación o alertar sobre los dichos del chico, decidió defender a su madre.

"Si fuera hijo mío, lo cago a patadas en el ojete. Nene, la cortás porque la gente se pone loca y a mí me hacés poner loco también. Yo no soy tu madre ni tu padre, te calmás y después de Once hacé lo que quieras. Te llevo a patadas en el orto hasta Once", le gritó.

Tras la divulgación de las imágenes, el pasajero que grabó el momento indicó que denunció a la mujer en la línea 102 de defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes: “Ya le envié mensaje adjuntando video; estoy esperando que me respondan que se puede hacer”.