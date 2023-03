El fuego devoró un sector importante del tejado, pero no alcanzó las habitaciones ubicadas debajo, gracias a una losa de hormigón, que fue la estructura que evitó la rápida propagación de las llamas. Sí se produjo una filtración del agua lanzada por los bomberos. La losa, sin embargo, dificultó el acceso de los bomberos al sector en llamas, según Defensa Civil. Seis dotaciones de bomberos intervinieron en el siniestro y trabajaron hasta la mañana de hoy. En el lugar se dispuso una “guardia de cenizas”, para vigilar el posible surgimiento de nuevos focos en el área quemada.

Peligrosa costumbre

La 69a edición de la fiesta fallera valenciana se realizó frente a la Plaza Colón, y finalizó a las 20 con la quema de un "monumento fallero" de 12 metros de alto de material altamente combustible. La estructura incendiada estaba ubicada sobre el Boulevard Marítimo a la altura de la Plazoleta Almirante Brown. Es decir, bastante cerca del edificio sede del Auditorium, el Hotel Provincial y el Casino. La celebración es organizada cada año por la Unión Regional Valenciana en Mar del Plata.

El evidente peligro de la ceremonia trajo polémica y seguramente hará que se traslade la sede de la ceremonia. El director del Teatro Auditorium, Marcelo Marán, consideró que el festejo debe hacerse en otro lugar, advirtiendo que, de no ser por la rápida labor de los bomberos, las llamas podrían “haberse llevado entero un edificio histórico”, como es el complejo construido por el arquitecto Alejandro Bustillo en los años 40. La noche de la quema, y como todos los años, desde el Teatro Auditorium decidieron tomar medidas preventivas. “Siempre cuando está la falla cerramos por seguridad. No hay funciones en ninguno de nuestros teatros porque, además de un incendio, que uno piensa que no va a haber, la seguridad de la gente transitando es un problema, entonces no hay funciones”, indicó Marán.

El director del Teatro Auditorium recibió un llamado cerca de las 22.30 de los bomberos, quienes le informaron del incendio y le solicitaron colaboración para poder acceder a los techos del emblemático edificio. “Les habilité el acceso a las terrazas y ahí empezaron a trabajar desde el lado de adentro”, reseñó Marán y confesó que cuando se enteró lo que estaba pasando pasó “un susto grande”. “Los incendios para los teatros son un tema que preocupa mucho. Además, es un edificio patrimonial que, de haberse extendido el fuego, podría haber tomado al teatro, el hotel, el piso de deportes y el casino. Fue una cosa sumamente preocupante”, remarcó. Efectivamente, los incendios se ensañan con los teatros, y casi no hay ciudad en el mundo que no registre algún antecedente. En Rosario, se recuerda el incendio total del Teatro Olimpo, en calle Corrientes.

Malbrán también ponderó que “gracias al trabajo de los bomberos el fuego se concentró en el techo del hotel y no avanzó hacia el sector del teatro, así que prácticamente no afectó al teatro”. En este sentido, detalló que el sitio en el que se originó el foco es “un techo muy complicado” de acceder. “Está prácticamente en forma vertical y es muy complejo trabajar allí. Tuvieron que traer un elevador y ahí empezaron a contener el fuego. Los bomberos estuvieron trabajando casi hasta las 5 de la mañana”. Malbrán aseguró que el incendio no afectará las actividades programadas. “De haber seguido el fuego, sí hubiésemos tenido que reprogramar, porque está muy cerca de ahí la cúpula del teatro y otros sectores. Fue una desgracia con suerte”, graficó.