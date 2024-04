Lunes de eclipse solar: de qué se trata y dónde podrá verse

>> Leer más: Mercurio retrógrado: qué es, cuándo cae en el calendario y cuál es la creencia popular

En México, afectará a un sector de la región norte (Mazatlán y Zaragoza), en Canadá en el sudeste (Montreal) y en Estados Unidos atravesará de sur a norte desde la zona central del país (Dallas) hacia el este (Indianápolis, Cleveland y Buffalo). En tanto, en gran parte del resto del territorio de los tres países podrá ser visto en forma parcial.

A pesar de que el eclipse solamente tendrá lugar en Norteamérica, la NASA dispuso una transmisión en vivo que contará con doblaje en español disponible y será emitida desde el canal oficial de la entidad en YouTube -NASA TV-.

Embed - 2024 Total Solar Eclipse: Through the Eyes of NASA (Official Broadcast)