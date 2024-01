Los familiares de los dos hombres perdidos en el mar critican a las autoridades

Afirman que reaccionaron tarde y con pocos recursos. La réplica oficial consigna que el domingo había alerta por vientos y recomendación de no salir al mar

El operativo para dar con dos hombres -Ramón Román (57) y Gabriel Raimann (37)- que desaparecieron el domingo en Cariló luego de entrar al mar en un kayak sigue sin dar resultados. Los familiares son muy críticos de las autoridades, dicen que tardaron mucho en iniciar el operativo . Las dos familias contrataron una avioneta para ampliar la búsqueda. Las autoridades replican que recién el lunes a la mañana les llegó la primera información sobre el caso, y no de los familiares sino de un vecino y que el domingo regía una alerta por vientos fuertes y recomendaron no ingresar al mar con embarcaciones deportivas.

Pablo Román (29), uno de los cuatro hijos de Ramón Román, busca a su padre en la avioneta que alquilaron las dos familias. “Estamos sobrevolando toda la costa. Más allá de la base en Punta Médanos, no vemos nada, no vemos helicópteros, no vemos motos de agua”, lamenta. “Estamos solos”.