Alto Traful se prepara para la temporada de verano

Una experiencia exclusiva para conectar con la naturaleza

Neuquén, Octubre 2025. Con la llegada de la primavera y la cercanía del verano, Hotel Alto Traful se prepara para la temporada estival invitando a huéspedes y viajeros a disfrutar de una agenda cargada de actividades al aire libre, aventuras y momentos de bienestar, en uno de los rincones más vírgenes de la Patagonia Argentina.

Villa Traful es un paraiso ubicada en la ruta de los Siete Lagos, ideal para el turismo que aprecia la naturaleza, con propuestas locales que despiertan el espíritu aventurero, trekking por bosques y senderos, paseos en bicicleta por rutas de montaña, salidas lacustres en kayak y navegación.

Ademas, se pueden programar excursiones al Bosque Sumergido , un lugar unico en el mundo, a la cascadas Coa Có y Co Lemu , y visitar el famoso Cerro Negro, entre muchas actividades mas.

Cada recorrido permite descubrir la riqueza paisajística del área, desde aguas cristalinas y vegetación densa, hasta panoramas de montañas y el lago Traful, en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Durante la pretemporada, Alto Traful ofrecerá a sus huéspedes un abanico de experiencias de conexión y relajación. Dentro del hotel, los huéspedes podrán disfrutar de: Suites con un diseño moderno y vistas al lago, servicios wellness como masajes, sauna y pileta.

Además podrán deleitarse con la mejor gastronomía patagónica y platos gourmet en el Resto Bar Alto Traful.

Asimismo, podran disfrutar de los espacios exteriores rodeado de naturaleza

Temporada y disponibilidad

La pretemporada de verano ya arranco, con reservas ya abiertas para octubre, noviembre y los meses de verano. Las tarifas especiales de temporada incluyen descuentos para reservas directas con nosotros.

Para más información y reservas:

www.hotelaltotraful.com.ar

[email protected]

Contacto prensa / marketing:

IG: @hotelaltotraful