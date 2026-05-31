La Capital | Información General | Femicidio

Femicidio de Agostina: Barrelier, único detenido en la causa, habría intentado quitarse la vida

Según trascendió, el acusado tuvo un brote en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, y fue asistido de inmediato por personal penitenciario

31 de mayo 2026 · 19:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Barrelier

Barrelier, único detenido por el femicidio de Agostina, se encuentra bajo observación médica tras un brote. 

Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba, habría intentado quitarse la vida en la cárcel de Bouwer, donde permanece bajo custodia.

Según trascendió, el atentado contra sí mismo fue fallido y debió ser asistido por el servicio médico del lugar. Barrelier se encuentra estabilizado y bajo efectos de sedación para evitar que intente otro episodio similar.

>> Leer más: Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Otras fuentes aseguraron que sólo tuvo un brote y manifestó querer quitarse la vida, por lo que el personal penitenciario actuó y ahora se encuentra bajo un estricto control del equipo psiquiátrico.

Este hecho ocurrió en el marco de la investigación por el femicidio de Vega, donde es el único detenido y principal sospechoso por la muerte y desaparición de la adolescente de 14 años.

“Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero dar con todos los involucrados. No quiero que le pase nada para que confiese si hay personas más involucradas”, señaló Miguel, el abuelo de Agostina, en declaraciones tras darse a conocer la noticia.

El único detenido por la muerte de Agostina

Según se supo, Barrelier era amigo de Melisa Heredia, la madre de Agostina, y la abuela de la adolescente dijo que fueron pareja hace aproximadamente tres años.

Según se pudo reconstruir, la adolescente se encontró con él el sábado 23 de mayo cuando se tomó un remís desde la casa de su madre hasta la zona de Fragueiro y Juan del Campillo, donde vive el sospechoso.

Uno de los elementos considerados relevantes por la fiscalía fue la declaración del remisero que trasladó a Agostina. El conductor relató que durante el viaje la adolescente le comentó que iba a reunirse con Barrelier para organizar una sorpresa de cumpleaños para su madre. Para los investigadores, ese dato resultó clave para reconstruir las circunstancias que rodearon el encuentro.

Durante la investigación, Barrelier sostuvo que se había encontrado con la adolescente cerca de las 23 para entregarle dinero destinado a pagar un remís. Según su versión, caminaron juntos unas cuadras por barrio Cofico hasta que la joven abordó un Volkswagen Gol rojo con destino a la casa de un amigo. Sin embargo, la fiscalía encabezada por Raúl Garzón contrastó ese relato con registros de cámaras de seguridad. Las imágenes confirmaron que ambos habían estado juntos alrededor de las 22.30, aunque no consiguieron verificar el paso del vehículo mencionado por el imputado.

A ello se sumó otro dato considerado relevante: la geolocalización del teléfono celular de Agostina indicó que el aparato fue apagado poco tiempo después del encuentro con Barrelier, un elemento que reforzó las sospechas de los investigadores durante la búsqueda de la adolescente.

Desaparición y hallazgo del cuerpo

Agostina tenía 14 años y había sido vista con vida por última vez el sábado 23 de mayo por la noche. Su familia denunció la desaparición y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que movilizó a cientos de efectivos policiales, drones, helicópteros, perros rastreadores y equipos especializados.

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la capital cordobesa, una zona que había concentrado los rastrillajes durante los últimos días.

Según la investigación, las pistas surgieron del análisis de cámaras de seguridad y de datos de telefonía celular vinculados a Barrelier. Un domo policial registró el ingreso del sospechoso a la zona alrededor de las 11.45 y su salida unos 30 minutos después. Además, las antenas telefónicas ubicaron su celular en el mismo sector durante ese período.

Noticias relacionadas
Claudio Barrelier, principal sospechoso por el asesinato de Agostina Vega. 

Antecedentes penales y violencia de género: quién es el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Córdoba lamenta la muerte de Agostina 

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

El Registro Civil habilita el trámite online de DNI y pasaporte para personas con movilidad reducida

Santa Fe habilita el trámite de DNI y pasaporte para personas que no pueden trasladarse

Instagram, Facebook y WhatsApp, las principales plataformas del ecosistema Meta, tendrán un paquete especial para suscriptores que busquen nuevas funcionalidades.

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Ver comentarios

Las más leídas

Gastronomía y crisis: en Rosario venden comercios a precio de remate

Gastronomía y crisis: en Rosario venden comercios a precio de remate

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa inmobiliario

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa inmobiliario

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newells, se ilusiona: Vamos a volar

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Central va por su última función, otro partido a todo o nada y un rival poco amigable

Central va por su última función, otro partido a todo o nada y un rival poco amigable

Lo último

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Almirón, sin filtro tras la eliminación: su continuidad, el balance del ciclo y lo que viene

Femicidio de Agostina: Barrelier, único detenido en la causa, habría intentado quitarse la vida

Femicidio de Agostina: Barrelier, único detenido en la causa, habría intentado quitarse la vida

Juntan firmas contra el tarifazo del gas y senadores de Santa Fe quedan bajo la lupa

Organizaciones buscan que el Senado rechace la reforma que disparará la factura de gas en más de 550 mil hogares del sur provincial
Juntan firmas contra el tarifazo del gas y senadores de Santa Fe quedan bajo la lupa
Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Autopista Rosario-Santa Fe: murió el conductor de una combi tras chocar contra un camión
La Región

Autopista Rosario-Santa Fe: murió el conductor de una combi tras chocar contra un camión

El futuro de La Favorita ingresa en una semana de definiciones claves
La Ciudad

El futuro de La Favorita ingresa en una semana de definiciones claves

Gastronomía y crisis: en Rosario venden comercios a precio de remate

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Gastronomía y crisis: en Rosario venden comercios a precio de remate

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa inmobiliario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa inmobiliario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gastronomía y crisis: en Rosario venden comercios a precio de remate

Gastronomía y crisis: en Rosario venden comercios a precio de remate

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa inmobiliario

Alquileres en Rosario: la oferta se triplicó y cambió el mapa inmobiliario

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newells, se ilusiona: Vamos a volar

Walter Mazzantti, el último pasajero en Newell's, se ilusiona: "Vamos a volar"

Central va por su última función, otro partido a todo o nada y un rival poco amigable

Central va por su última función, otro partido a todo o nada y un rival poco amigable

El empresario textil que se reinventó decenas de veces y ahora resiste la ola china

El empresario textil que se reinventó decenas de veces y ahora resiste la ola china

Ovación
El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos
Ovación

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Central fue un canto a la intrascendencia y lo pagó con una durísima derrota

Policiales
Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: detienen al tercer acusado por el homicidio 

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

La Ciudad
El futuro de La Favorita ingresa en una semana de definiciones claves
La Ciudad

El futuro de La Favorita ingresa en una semana de definiciones claves

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Los Juegos Suramericanos y el Mundial se vivirán en las aulas de Santa Fe

Pedro De Haro, el rugbier rosarino que pasó de un torneo de verano a Los Pumas Seven

Pedro De Haro, el rugbier rosarino que pasó de un torneo de verano a Los Pumas Seven

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol
Economía

Respaldo del gobierno al proyecto de inversión de AFA en bioetanol

Políticas públicas provinciales para la economía real

Por Angel Sciara / Ex ministro de Economía de Santa Fe
Economía

Políticas públicas provinciales para la economía real

Milei compite contra sí mismo y Pullaro busca blindar su modelo

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei compite contra sí mismo y Pullaro busca blindar su modelo

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena
La Ciudad

Planazo del domingo: una invitación a recorrer el mundo de Maitena

Roberto Falistocco: Es insuficiente el número de jueces laborales

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco: "Es insuficiente el número de jueces laborales"

Cattalini: Rosario no soporta más una Justicia federal corrupta
Política

Cattalini: "Rosario no soporta más una Justicia federal corrupta"

Florencia Iglesias: Hay que evitar que haya territorios ganadores y perdedores

Por Alvaro Torriglia
Economía

Florencia Iglesias: "Hay que evitar que haya territorios ganadores y perdedores"

Reforma al régimen de Zona Fría: calentar la casa no debería ser un privilegio

Por María Eugenia Schmuck
Política

Reforma al régimen de Zona Fría: calentar la casa no debería ser un privilegio

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Economía

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago
Economía

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para terminar su carrera en la UNR

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados
Policiales

Histórico juicio a la banda de Fran Riquelme 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

El pueblo santafesino que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU
La Región

El pueblo santafesino que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte
Economía

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos
Policiales

Detuvieron a dos presuntas vendedoras de drogas en Vía Honda tras varios allanamientos