Las carreras que ya no vale la pena estudiar según Elon Musk

Cuáles son las carreras que no valdrán la pena estudiar según Elon Musk

Según el empresario, algunas de estas carreras podrían verse invadidas por los avances tecnológicos.

Medicina

Si bien la Inteligencia Artificial puede funcionar como una herramienta útil, para Musk en el caso de la medicina, los profesionales serán directamente reemplazados por la IA . El planteo asegura que la IA podrá ejecutar diagnósticos más fieles sobre los pacientes.

Para el empresario, un sistema de IA con acceso a informes de laboratorio podría diagnosticar de forma más eficiente que los médicos humanos. Por otra parte, colegas del ámbito como Bill Gates plantean que la biomedicina seguirá siendo fundamental.

Derecho

En el mundo del Derecho, los abogados también corren peligro para Musk. Este defiende la idea de que los sistemas con IA podrán examinar contratos, redactar documentos y ofrecer asesoramiento legal de forma más práctica.

Aunque algunos empresarios comparten esta visión, muchos otros sostienen que la presencia humana en este tipo de contacto y situaciones es importante e irremplazable, especialmente en casos legales complejos.

Programación

En un pensamiento compartido con otros empresarios, Musk asegura que la programación también podría pasar a manos de la Inteligencia Artificial. Según su visión, esta habilidad ya no es del todo necesaria.

Para realizar este tipo de tareas, la IA y otras tecnologías podrán automatizar los procesos que antes requerían de conocimientos técnicos profundos y específicos.

Qué piensan otros empresario sobre la Inteligencia Artificial

Aunque las nuevas tecnologías parezcan un callejón sin salida, no todos los profesionales y estudiosos opinan que solo resta esperar el sometimiento humano a este tipo de tecnologías. Incluso en el mismo ámbito empresarial, las posturas alrededor de la IA son diferentes.

Por ejemplo, en el caso de Bill Gates las nociones y la valoración del trabajo humano son diferentes a las de Elon Musk. Mientras que este último apuesta por un reemplazo total de las tareas humanas, Gates opina que la intervención humana en procesos complejos es totalmente necesaria.

Desde posturas como las del cofundador de Microsoft, la Inteligencia Artificial debería buscar potenciar las capacidades humanas, no reemplazarlas por completo. Este advenimiento de las tecnologías es estudiado desde múltiples perspectivas por la comunidad universitaria.

Sin embargo, a pesar de las expectativas puestas por empresarios como Musk en las nuevas tecnologías, la incorporación de las mismas no se está dando como esperaban. Lo más probable es que la adopción de la IA se de en equilibrio con la actividad humana, y no como un reemplazo total de esta. Asimismo, se debe tener en cuenta que el costo de estas tecnologías no es fácil de solventar por cualquier empresa, por lo que no se registrará -al menos no a corto plazo- una incorporación masiva de la IA.