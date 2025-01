Javier Milei defendió a Elon Musk rumbo al Foro de Davos: "Nazi las pelotas"

El Presidente sostuvo que la transformación de Twitter en X es uno de los "grandes aportes a la humanidad" de parte del administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos. Así planteó que la red social "estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera hegemónico".

"El mundo cambió. Elon no está solo. Somos millones y ahora también recuperamos la 'tierra de la libertad' gracias a nuestro querido Donald Trump", expresó el economista. De esta manera reiteró su apoyo al sucesor de Joe Biden y a uno de sus funcionarios de alto perfil.

Fiel a su costumbre, Milei defendió al dueño de X en ese terreno y sostuvo que Twitter no era el "foro de debate público" que debía ser. Incluso se animó a amenazar a los detractores de Musk: "No sólo no les tenemos miedo, sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta".

Milei llegó a Suiza para participar en el Foro de Davos

Al margen de la controversia por el saludo fascista, el Presidente es uno de los oradores confirmados dentro del cronograma del Foro Económico Mundial de Davos. De acuerdo a la agenda oficial, brindará su discurso este jueves a las 6.15 de la mañana argentina.

Además de su participación en el evento, Milei tiene programadas varias entrevistas y actividades en Suiza. Entre ellas se destaca una reunión con James Quincey, el CEO de Coca-Cola.