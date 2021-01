La mujer que dice ser la hija mayor de Maradona aseguró que no quiere la herencia

La revelación sobre la supuesta hija la hizo el periodista Luis Ventura, quien mostró las capturas de posteos que realizó la joven en su perfil de Instagram, red social en la que, actualmente, aparece como no disponible.

“Me viste cómo me creció el cabello y te gustó mucho. Vos siempre querías que me dejaran el pelo largo en ese tiempo. Qué recuerdos aquellos. Te recuerdo papá. Me pusiste de nombre Damaris. Qué hermoso nombre, gracias papá. Te extraño demasiado”, escribió la mujer en el post que acompañó con una imagen retro de Diego junto a una beba que, según su testimonio, sería ella.

Asimismo, escribió otra publicación haciendo referencia a su supuesto DNI, con fecha de nacimiento correspondiente al 30 de diciembre de 1984: “Presento mi documento para aquellos que dudan de que mi padre es Diego Maradona, que me reconoció como su hija y me legitimó. Lo publiqué con censura porque no quiero que me conozca nadie, obviamente porque las redes sociales no son seguras”, escribió Damaris con el propósito de darle veracidad al hecho.

Embed

Y este miércoles, Damaris le mandó un nuevo mensaje a Ventura donde señala: "Soy Damaris Alejandra Maradona. Cerré mi cuenta en Instagram porque no quiero que me conozca nadie más. Cometí un error en hacerme una cuenta con mi nombre en honor a mi padre. No quiero herencia material de mi padre. El llevar su sangre, su apellido y los hermosos momentos que pasamos juntos es la herencia más preciosa que se puede tener. Soy pobre y humilde como mi padre cuando era joven. Pero pagué para que no se me encontrara. Soy hija reconocida por Diego Maradona, amo a mi padre y toda mi vida lo amaré. Ahora déjenme en paz. No intenten buscarme porque jamás me encontrarán. Me enojé mucho cuando quise cuidar de mi papá y hubo quienes (ustedes los conocen) incidieron para que no lo hiciera. Me alejaron de mi papá cuando él estaba mal. Y cuando digo en la publicación «ella» me refiero a mi mamá".

En esa misma línea, agregó: "Yo no quiero la herencia material de mi papá ni saber nada de mis medios hermanos y cerré mi cuenta para evitar el circo mediático. Odio a los periodistas como mi padre. Vuelvo a reiterar, no me importa la herencia material de mi padre. Por mí que se la quede la Villafañe, sus hijas y los demás medios hermanos que supuestamente tengo".

De confirmarse su versión, Damaris sería la hija mayor del Diez, puesto que tiene 37 años. Hasta el momento los hijos reconocidos de Diego Maradona son, por orden de edades: Diego Junior (34), Dalma (33), Gianinna (31), Jana (24) y Dieguito Fernando (7). A su vez, hay otros chicos como Santiago Lara (19), Eugenia Laprovittola (25) y Magalí Gil (25) que continúan con su reclamo de filiación.