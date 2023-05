La celiaquía en la adolescencia puede derivar en ansiedad o depresión

Sánchez remarcó que el consumo de alimentos naturales como carne, verduras y frutas y la restricción de los productos industrializados “resulta una dieta muy saludable para todas las personas. Pero el asesoramiento en la preparación de las comidas, menúes sin gluten y el frisado de las comidas son muy importantes, además de la actividad física y dormir bien, que resultan saludables para todos”, apuntó.

Fiorella Veltri, estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), contó las dificultades para adaptarse a nuevos hábitos alimentarios que tuvo cuando le detectaron celiaquía a sus 11 años, y la soledad que vivió. “Me decían que era una enfermedad, pero es una condición y me costó tiempo aceptar que iba a tener una dieta diferente; muchas veces me quedaba sin disfrutar de reuniones porque la gente no disponía de comida para mí”, relató la joven.