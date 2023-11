La caída de "El Nini", jefe de sicarios del cartel que manejan "Los Chapitos"

A fines de octubre pasado “El Nini” mandó matar a 8 personas, entre las que había un informante de la DEA A fines de octubre pasado “El Nini” mandó matar a 8 personas, entre las que había un informante de la DEA

Su historia es un ejemplo de la nueva generación de narcos cuya violencia ha llegado a niveles inauditos, con complicidad del Estado en México. “Sobre todo del actual gobierno de Sinaloa”, subraya Anabel Hernández.

El “Mini Lic” vive en Estados Unidos. Luego de haber purgado una condena de cinco años por narcotráfico está en libertad condicional y es uno de los valiosos testigos contra “Los Chapitos” y sus principales cómplices. Que permanezca con vida y protegido es un reto que pone a prueba la eficacia del sistema de justicia de EEUU, el único país que ha demostrado capacidad y determinación para enjuiciar y condenar a los jefes del narco mexicano y a los altos funcionarios que los han protegido, como “El Chapo” y Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal.

image.png El Nini organizó en 2019 el "Culiacanazo", brutal operativo que logró que el presidente de México ordenara liberar a uno de los "Chapitos".

Oscar Noé Medina González alias “Panu” es uno de los principales operadores de Iván, líder de “Los Chapitos”. Fue quien contrató al “Nini”. También está en la lista de los más buscados de la DEA y se ofrece por él una recompensa de 4 millones de dólares. “Lo mandaban a hacer cosas y las hacía. ¡Mata a aquel! y decía sí, no preguntaba ni por qué o cómo, él solo iba y lo hacía” cuenta “Mini Lic”. Pero fue Iván Guzmán Salazar quien supo sacarle provecho al instinto asesino de “El Nini”. Comenzó dándole un ejército de 30 personas armadas, luego 50 con vehículos blindados. Ahora son más de cien, según afirma Dámaso López Serrano.

Un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional fechado en 2020 responsabiliza a “El Nini” y a sus sicarios de haber participado en el ataque del 30 de septiembre de 2016 en el que resultaron muertos cinco militares y 10 heridos. También , en organizar y liderar las acciones violentas ocurridas para liberar a Ovidio Guzmán en 2019, el “Culiacanazo”.

Gran amigo de “Peso Pluma”

image.png El cantante "Peso Pluma" grabó el narcocorrido "El Belicón", un homenaje a "El Nini", amigo del artista.

Uno de los amigos más cercanos y protegido de “El Nini” es el famoso cantante mexicano Emilio Kabade Laija, conocido como “Peso Pluma”, famoso por canciones como “Ella baila sola” y “El Belicón”. El artista arrasó este año en los premios Billboard Latin Music y es uno de los más escuchados en Spotify México. El cantante mantendría una relación sentimental con la rosarina Niki Nicole, aunque esta ha negado el vínculo.

“Peso Pluma” tuvo que cancelar este mes un concierto en Tijuana, por amenazas firmadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación, la organización enemiga del Cartel de Sinaloa. Comenta “Mini Lic” sobre el vínculo: “Con Nini tienen comunicación, favores. Ya sea ‘préstame un auto’, ‘golpea a aquel’. Porque a veces los músicos se creen que son otra cosa (narcos) y no entienden que hay una barrera, que ellos son músicos”.

Un hit de “Peso Pluma” es un narco corrido, el citado “El Belicón” dedicado a su amigo “El Nini”. De hecho, “Mini Lic” afirma que el video musical del tema fue registrado como propiedad de “El Nini”. En el video se muestra equipo de combate y armamento que no es de utilería. “Buen equipo, más que claro, por más que busquen, no me han hallado. Rápido es como me muevo yo. Soy el belicón, el que no se mueve sin traer un convoy, el que de la cabina navega el control, 2019, claro les quedó?”, dice la letra de la canción haciendo alusión al papel de “El Nini” en el “Culiacanazo” de ese año para rescatar a Ovidio Guzmán.

De acuerdo a la investigación de Anabel Hernández sobre “Los Chapitos”, “El Nini” presumía que tenía más poder que el propio Iván Guzmán, y comenzaba a tomar acciones por iniciativa propia. La gota que derramó el vaso fue la ejecución de 8 personas, entre ellas un niño de 13 años, ocurrida en Sinaloa a fines de octubre. Muchos de ellos fueron secuestrados en Culiacán y sus cuerpos fueron abandonados, algunos con claras huellas de tortura. Una de las personas asesinadas sería informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos DEA. “No es que Los Chapitos no quieran deshacerse de delatores, pero hasta ellos saben que asesinar a alguien cercano a Estados Unidos significa poner sobre ellos mayor presión, incluso de las autoridades mexicanas que durante mucho tiempo les han dado protección”, comenta Hernández.

El 14 de noviembre pasado la DEA tuvo un “pitazo” (señalamiento) importante. Le dieron la ubicación exacta de donde iba a estar “El Nini”. Pero el arresto se hizo recién el 22 de noviembre, así que no queda claro si fue por una acción planeada por la DEA o por una traición de “Los Chapitos”, o combinación de ambas. La captura de “El Nini” no debilita a las fuerzas armadas de Los Chapitos. Será Jorge Humberto Figueroa Benítez alias “El 27” quien asuma el mando central de los sicarios. “Y él hasta ahora no tiene problemas con Iván Guzmán”, señala Anabel Hernández.

Aún falta ver cual será el destino final de “El Nini”, si será extraditado a EEUU o si le impondrán cargos por la matanza de militares en 2016 y de integrantes de las fuerzas del orden en 2019. Al igual que el caso de Ovidio Guzmán “El Ratón”, quien fue finalmente arrestado y extraditado a EEUU en septiembre pasado, el tema es incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para diversos gobiernos regionales de su partido, Morena.

“Quien debe estar muy preocupado por el arresto de Néstor Isidro es el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, apunta Anabel Hernández. Hay videos y fotos que prueban la colaboración que “El Nini” a la campaña del gobernador en las elecciones de 2021. Hacía propaganda, organizaba videos a favor de Rocha Moya, acciones de intimidación contra candidatos de la oposición y votantes. Su eventual extradición preocupa en Sinaloa.