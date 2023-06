India: el yoga, vehículo de política exterior y bien de exportación cultural

Hace nueve años, el líder nacionalista hindú presionó con éxito a la ONU para que designara el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Desde entonces, Modi ha aprovechado el yoga como un poder blando cultural para ampliar el alcance diplomático de su nación y flexibilizar el lugar en ascenso de su país en el mundo.

Modi ha promovido tanto el yoga que incluso se ha visto a diplomáticos extranjeros estirarse en los jardines y en las oficinas de sus embajadas. Los funcionarios del gobierno indio recurren a las redes sociales para mostrarse doblados en diferentes poses y, a veces, agarrándose la espalda con cansancio después de sesiones masivas de yoga al aire libre. El ejército indio realiza ejercicio de yoga, con posturas "de perro boca" con unidades de élite como las K-9, la "pose de bote sobre un portaaviones" y "pose de montaña" en las alturas del Himalaya con temperaturas escalofriantes.

Modi hace vida de devoto del yoga, mostrando su propia dedicación incondicional a la práctica.

Stretch, bend and flex: Indian PM releases fitness video

En 2018, publicó un video de dos minutos en Twitter que lo mostraba haciendo una variedad de posturas de yoga en un jardín, incluido estirarse e inclinarse hacia atrás sobre una roca en una "asana" con los brazos extendidos que generó muchos memes.

En 2019, después del último día de las elecciones nacionales, se retiró a una cueva en una montaña del Himalaya para meditar y buscar aislamiento, con un equipo de cámaras que transmitía imágenes en vivo a toda la nación.

Un año después, Modi hizo un esfuerzo adicional y tuiteó videos que mostraban una versión animada de él haciendo posturas de yoga.

Ahora, Modi está guiando a líderes de todo el mundo en la práctica del yoga para promover sus beneficios como parte de su visita de tres días a EEUU.

Con más de 1.420 millones de personas, que recientemente superó a China como la más poblada , la India se ha fragmentado por motivos religiosos. A pesar de sus raíces religiosas, Modi, un nacionalista hinduísta, usa el yoga para tratar de mejorar su imagen de nacionalista belicista.

Los ministros de Modi, siguiendo a su líder en la práctica del yoga, a veces lo han enmarcado con connotaciones religiosas haciendo saludos al sol y cantando versos en sánscrito considerados sagrados en el hinduísmo. Se pide a los empleados del gobierno y a los estudiantes que practiquen lo mismo, y algunas administraciones estatales gobernadas por el Partido Bharatiya Janata de Modi han intentado que sea obligatorio en las escuelas.

Esto ha enojado a los muchos críticos del primer ministro. En particular, a musulmanes, la minoría más grande de la India, que sufre una creciente violencia bajo Modi por parte de los nacionalistas hindúes, dicen que no deberían ser obligados a realizar saludos al sol o cantar himnos hindúes.

Los ministros del gobierno intentaron abordar estas preocupaciones garantizando que los saludos al sol serían opcionales, aunque algunos disidentes no están seguros.

Srivalli Cherla ha notado que el yoga se ha vuelto más politizado en los últimos años.

La instructora de yoga de 30 años que vive en la remota región india de Ladakh originalmente tomó yoga como ejercicio físico en 2017. Después de meses de práctica constante, notó cambios sutiles en su cuerpo y salud mental, y se dio cuenta de que el yoga la estaba ayudando a liberar la ira que sentía. “Cada vez que tengo un mal día, vuelvo a casa y despliego mi colchoneta de yoga. Es una forma de disciplina mental también; aprendes a no ceder a ciertos pensamientos, por lo que te desafía mentalmente”, dice ella.

Cherla dijo que se había inscrito en un programa para recibir una certificación de instructora de yoga reconocida por el Ministerio Ayush del gobierno indio, que promueve la medicina tradicional ayurvédica. Pero renunció solo 10 días después de comenzar el entrenamiento.

“El maestro hizo un comentario que esencialmente lo llamaba una práctica hindú, y no secular, lo que me dejó un mal sabor de boca. Nunca lo he visto como religioso. Es parte de la cultura de la India, pero este comentario me hizo darme cuenta de que lo que estaban enseñando no se alineaba con mis propias creencias o experiencia con el yoga”, dice.

En Nueva Delhi, el yogui Goel está de acuerdo en que el yoga es para todos, independientemente de su religión. “No debemos conectar el yoga con la religión o la política. El yoga está destinado a beneficiar a la gente común, no a los ministros”, dice Goel. Y cree que el yoga tiene el poder de hacer más que la mera diplomacia. “El yoga puede cambiar a la persona, al país y al mundo”, dice.