Impulsan la creación de un sindicato de cuidacoches, limpiavidros y manteros

Un ex barrabrava del club Estudiantes de La Plata avanza en la creación de un Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública, que busca representar a cuidacoches, limpiavidros, manteros, vendedores ambulantes y artistas callejeros, entre otros. La solicitud ingresó este martes por la tarde al Ministerio de Trabajo de la Nación, que debe entregar la personería jurídica para que puedan comenzar a ejercer como tal.

Por el momento el sindicato no tiene contraparte empresaria, por lo que no se termina de determinar con quién será la discusión salarial y paritaria además de cómo se instrumentarán los distintos rubros, también de cómo serían los aportes gremiales. "La dinámica que tiene la actividad es un trabajador que contrata cuatro, cinco trabajadores. Si bien no está inscripto y está todo en una informalidad absoluta, el empleador y los trabajadores están", explicó.

En ese sentido, agregó: "Estamos en tratativa con estos empleadores para que regularicen la situación y para decirles que no pueden cobrar por el uso del espacio público. Habrá que buscarle una vuelta. Hay uno que se dedica a esa actividad que contrata a otros cuatro o cinco. En la práctica funciona así por el alto índice de irregularidad que hay".

Un ex barrabrava como secretario general

Según precisó Bianco, Gianotta fue elegido por la asamblea de forma unánime y todavía no decidió si acepta el cargo o no. "Habla bien de Fabián la reinserción, en una actividad democrática", consideró.

En 2011, la Justicia de La Plata condenó a 15 años de prisión a Giannotta por el crimen del joven Juan Andrés Maldonado, ocurrido a la salida de la discoteca Alcatraz, en el distrito bonaerense de Berisso, el 9 de agosto de 2009. Además, de acuerdo a información del sitio 0221, el ex jefe de la barra brava fue uno de los testigos que declaró en el juicio oral en el que se condenó al ex juez de Garantías de La Plata, César Melazo.