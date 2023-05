IBM empieza a sustituir trabajadores por Inteligencia Artificial

Dejará de contratar a 7.800 administrativos. El gigante tecnológico tiene 260 mil empleados. Por ahora la medida solo afecta a los que no tratan con clientes

En una entrevista con la agencia Bloomberg, Arvind Krishna dijo que su compañía pondría una pausa en la contratación de estos perfiles, y potencialmente reduciría la plantilla en 7.800 puestos de trabajo durante varios años . “Estos puestos que no trabajan con clientes casi llegan a los 26.000 trabajadores”, explicó Krishna. “Puedo ver fácilmente 30% de eso ser reemplazado por IA y la automatización en un período de cinco años” .

El ejecutivo prevé una "pausa" en la selección de personal de ese departamento, que representa una fracción de los casi 260.000 asalariados del grupo estadounidense. “No hay un cese general de contrataciones”, precisó el martes un portavoz de IBM, contactado por la AFP. “IBM tiene una política de contratación muy reflexiva, concentrada en los cargos que generan ingresos. Somos muy selectivos cuando se trata de posiciones que no conciernen directamente a nuestros clientes o a la tecnología. Tenemos miles de puestos por llenar en este momento”, agregó, tal vez para contrarrestar sus crudas afirmaciones anteriores.

Como muchas empresas de tecnología, IBM puso en marcha un plan “social”. El grupo despidió 5.000 empleados en total, de acuerdo con Bloomberg, aunque contrató 7.000 personas en el primer trimestre de este año.

OpenAI, la famosa pionera de la IA generativa, demostró con su ChatGPT y con otras herramientas que estas nuevas tecnologías son capaces de redactar correos electrónicos, crear sitios web, generar líneas de código y, en general, ejecutar muchas tareas repetitivas. En marzo, un estudio de Goldman Sachs afirmó que unos 300 millones de empleos pueden ser reemplazados por la automatización informática de la IA.

Chat GPT, buen inversor

Un experimento realizado por el comparador de productos financieros finder.com demostró que una selección de valores elegidos por ChatGPT superó a varios de los principales fondos de inversión del Reino Unido, informó el Financial Times.

Los analistas de finder pidieron a ChatGPT que creara un fondo teórico de más de 30 valores siguiendo parámetros tomados de los principales fondos británicos. En 8 semanas, la cartera del chatbot subió 4,9%, mientras que los diez fondos de inversión más populares de la plataforma Interactive Investor registraron una pérdida del 0,8%.

Una encuesta realizada por finder.com mostró que alrededor del 19% de los adultos consideran la posibilidad de recibir asesoramiento financiero de ChatGPT, y el 8% ya ha utilizado el chatbot para consejos financieros. El CEO de finder.com, Jon Ostler, dice que es sólo cuestión de tiempo que una gran parte de los usuarios de ChatGPT lo usen para obtener beneficios financieros, pero advierte que el chatbot puede no funcionar bien. “Los grandes fondos han utilizado cada vez más IA, pero usar una plataforma de IA (por ChatGPT) que dice abiertamente que sus datos son erráticos y que carece de conocimientos sobre la psicología del mercado no parece una buena idea”, declaró Ostler. No obstante, las redes sociales se han popularizado como fuente de consejos de inversión. “¿Preferís recibir consejos de una estrella de TikTok o de una IA capaz de procesar millones de datos y proporcionar asesoramiento personalizado?” se interrogó Ostler.