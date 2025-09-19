La Capital | Información General | Truco

Humedad y lluvias en Rosario: el truco japonés infalible para secar la ropa

Secar la ropa en días de lluvias y climas húmedos es un desafío, pero afortunadamente existe un truco para lograrlo. Los pasos en esta nota

19 de septiembre 2025 · 09:22hs
Secado arcoiris es el truco japones para secar la ropa en los interiores y sortear la humedad

Foto: Freepik

"Secado arcoiris" es el truco japones para secar la ropa en los interiores y sortear la humedad

Este año, la llegada de la primavera viene acompañada con días de lluvias y humedad. Para hacerle frente a este clima, los ciudadanos deben adoptar ciertas precauciones y cambiar algunos pasos de sus rutinas diarias. Uno de los procesos más afectados es, sin dudas, el de lavar y secar ropa, misión que parece imposible, pero que con un truco japonés se vuelve asequible.

Además de lo incómodo que puede resultar este clima para la vida diaria, no es menor el efecto que produce en los ciclos de lavado ya que la ropa tarda mucho en secarse. Además, quienes no cuentan con secarropas o suelen colgar la ropa en sus balcones o terrazas, se ven forzados a postergar el lavado de la ropa por el constante temor a las lluvias.

La buena noticia es que el truco japonés que se volvió viral en su momento promete ser infalible. La clave es que permite secar la ropa en el interior del hogar sin necesidad de sol ni secarropas.

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

El truco japonés para secar la ropa

Los japoneses brindaron la solución perfecta al problema que aqueja a los argentinos en los últimos días. Se trata del secado arcoíris, un método simple que solo requiere de dos elementos para llevarse a cabo: un tender o perchas y un ventilador.

Cómo llevar a cabo el secado arcoíris

El truco consiste en colgar la ropa en el tender en forma horizontal y de menor a mayor, desde el centro hacia afuera. Es decir, que las prendas más largas como los pantalones las camperas o los vestidos queden en los extremos, mientras que las prendas mas pequeñas como las remeras, tops y shorts queden en el centro. Se debe crear una forma U invertida o de arcoíris con la ropa del tender.

En el caso de utilizar perchas, cada prenda debe tener su percha individual. Para agilizar el proceso se puede colocar y encender un ventilador para que el aire circule de abajo hacia arriba. En caso de no poseer un ventilador, se recomienda realizar el secado arcoíris en un espacio que tenga acceso a alguna ventana, para que el aire corra.

El truco alemán definitivo para evitar las manchas de humedad de las paredes

image.png

De esta manera, la ropa se secará de manera rápida y efectiva y solo depende de la disposición de las prendas en el ténder y de la ubicación del mismo.

