La Capital | Fashion Sunset

Llega "Fashion Sunset" a Santa Fe, luego Miami e Ibiza ,con Pampita y Leo Saleh.

7 de mayo 2026 · 12:59hs
Llega Fashion Sunset a Santa Fe, luego Miami e Ibiza ,con Pampita y Leo Saleh.

A tan sólo unas semanas del exitoso evento realizado en el exclusivo SLS Puerto Madero de Buenos Aires, que reunió a algunos de los empresarios más importantes del país, influencers, artistas y referentes del mundo de la moda, con un cierre exclusivo de la reconocida diseñadora Verónica de la Canal, la participación especial de Carolina “Pampita” Ardohain y la conducción de Hernán Drago junto a la producción general y conducción de Leonel Saleh, Fashion Sunset continúa expandiéndose y llega por primera vez a una nueva ciudad: Santa Fe.

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Faltan pocas semanas para uno de los eventos sociales y de moda más esperados del año. El próximo viernes 22 de mayo a las 17:30 horas desembarca por primera vez en la ciudad de Santa Fe la edición número 14 de Fashion Sunset, el exclusivo evento que nació en Rosario y que ya recorrió importantes destinos nacionales e internacionales como Buenos Aires, Punta del Este, Montevideo y Salta, consolidándose como una experiencia única que fusiona moda, música, lifestyle y networking.

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La experiencia contará con gastronomía de lujo, tragos de primer nivel, vinos seleccionados, DJ en vivo, red carpet y un gran desfile de moda al atardecer. Además, tendrá como invitada especial y madrina del evento a Carolina “Pampita” Ardohain, una de las figuras más importantes de la moda y el espectáculo argentino.

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La conducción estará a cargo del reconocido modelo y conductor Hernán Drago, junto a Leonel Saleh, productor general del evento, conductor e influencer radicado en Rosario, quien lleva adelante este exitoso formato que ya se convirtió en una marca registrada dentro del circuito fashion y social del país.

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“Fashion Sunset nació con la idea de crear algo diferente, una experiencia que vaya más allá de un desfile tradicional. Queremos unir moda, empresarios, artistas, influencers, música y experiencias únicas en escenarios increíbles”, expresó Leonel Saleh sobre esta nueva edición.

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Luego de su paso por Santa Fe, Fashion Sunset continuará su tour internacional 2026 con próximas ediciones confirmadas en Miami e Ibiza, llevando el sello argentino a algunos de losdestinos más importantes del mundo.

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Con capacidad limitada y una gran expectativa del público, Santa Fe se prepara para vivir una tarde única donde el glamour, la moda y el sunset serán protagonistas.

*Santa Fe Fashion Sunset 2026*

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“Santa Fe es un destino al que hace tiempo queríamos llegar, porque creemos que es fundamental continuar expandiendo Fashion Sunset por diferentes ciudades del país y seguir llevando esta experiencia a nuevos públicos”, expresó Leonel Saleh sobre esta nueva edición del evento.

Luego de Santa Fe, el tour continuará recorriendo importantes destinos como Mendoza, Córdoba y Cafayate, consolidando así una propuesta federal que une moda, arte, música y experiencias premium en distintos puntos de Argentina y el mundo.

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“Santa Fe nos parece un lugar estratégico, con muchísimo potencial y una energía increíble para recibir un evento de este nivel”, agregó el productor y conductor del ciclo.

El desfile contará con la participación de marcas provenientes de Uruguay, Buenos Aires y diferentes provincias del país, además de exclusivas joyerías, firmas de vestidos de gala y fiesta, marcas masculinas y propuestas de diseño independiente que formarán parte de una pasarela dinámica, moderna y con un impactante cierre sorpresa.

Además, la experiencia incluirá intervenciones artísticas en vivo, con artistas pintando durante el evento, música, performances y diferentes propuestas que convertirán a Fashion Sunset en mucho más que un desfile tradicional, apostando a una experiencia inmersiva y multisensorial frente al río santafesino.

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En esta oportunidad, Fashion Sunset llegará a la capital santafesina con una edición especial frenteal río, en el reconocido parador Roll & Rock, uno de los espacios más destacados de la Costanera Este de Santa Fe, famoso por sus increíbles atardeceres, su propuesta gastronómica premium y su ambiente moderno y exclusivo.

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Santa Fe marcará una nueva etapa para Fashion Sunset, que continúa creciendo y consolidándose como una de las experiencias de moda y lifestyle más importantes.

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Para esta primera edición en Santa Fe, también se sumaron a la organización Laura Giacosa y Hernán Giacosa, quienes acompañarán la producción local del evento junto al equipo de Fashion Sunset, aportando su experiencia y trabajo para llevar adelante una propuesta única que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos sociales y de moda de la temporada en la ciudad.

Miami Fashion Sunset 2026

Luego del éxito de las ediciones realizadas en Argentina y Uruguay, Fashion Sunset dará un nuevo paso en su expansión internacional con una edición exclusiva en Miami, Estados Unidos, el próximo 20 de junio de 2026, además se vivirá el mundial 2026 desde USA.

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Esta nueva experiencia marcará una de las apuestas más ambiciosas de la marca, llevando el espíritu de Fashion Sunset mucho más allá de Punta del Este y consolidando su crecimiento internacional en uno de los destinos más icónicos del mundo.

La edición Miami se realizará en un espectacular rooftop con vista privilegiada al skyline de la ciudad, combinando moda, música, sunset vibes y una experiencia de lujo pensada para influencers, empresarios, celebridades y referentes del lifestyle internacional.

El evento contará nuevamente con la presencia de Carolina “Pampita” Ardohain como figura principal, junto a la conducción especial de Lucía Ugarte, reconocida conductora de “Chicas Guapas”, y Leonel Saleh, creador y productor general de Fashion Sunset.

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Además, participarán famosas argentinas radicadas en Miami, influencers internacionales, diseñadores y distintas personalidades del mundo de la moda y el entretenimiento que serán parte de una noche única frente al atardecer de Miami.

Desde la organización adelantaron que en los próximos días comenzarán a comunicar a través de las redes sociales oficiales todos los detalles del evento, el lugar elegido y cómo será esta esperada edición internacional que promete convertirse en uno de los grandes highlights del año.

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El cierre de Fashion Sunset 2026 promete convertirse en uno de los momentos más impactantes de la temporada, consolidando un concepto que ya logró posicionarse como una experiencia diferente dentro del mundo de la moda y los eventos premium en Argentina y el exterior. Con propuestas innovadoras, artistas en vivo, marcas exclusivas y figuras reconocidas, Fashion Sunset continúa creciendo y expandiendo su identidad hacia nuevos destinos internacionales.

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Ya se pueden conseguir las entradas para " Santa Fe Fashion Sunset " a través del número 11 6627-1515 o mediante las redes sociales oficiales del evento en Instagram: @fashionsunsetshow.

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