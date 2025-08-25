La Capital | Información General | marcas

La batalla de marcas que generó debate en la media maratón de Buenos Aires

La carrera que recorrió las calles porteñas tuvo un intenso duelo entre Adidas y Nike que generó debate en redes sociales

25 de agosto 2025 · 15:30hs
Jacob Kiplimo

Jacob Kiplimo, ganador de la media maratón de Buenos Aires, fue parte de la batalla de marcas.

La Media Maratón de Buenos Aires 2025 contó con más de 27 mil corredores este domingo, quienes recorrieron los 21 kilómetros por las calles porteñas y cerraron la prueba atlética más convocante de Latinoamérica. A pesar del desafío deportivo, hubo una batalla de marcas que se llevó las luces y generó polémica en redes sociales.

Ante la presencia de varias figuras de atletismo de la élite internacional, Adidas auspició el evento y acompañó a los participantes por el circuito urbano que pasó por Palermo, la zona norte y el centro de la capital. La marca de las tres tiras vistió a los corredores, pero su máximo competidor interrumpió la escena.

Mientras los atletas avanzaban por el recorrido, numerosos carteles publicitarios de Nike aparecieron con frases motivadoras. Entre los principales puntos en los que se desplegaron las imágenes de la marca de la pipa resonaron las inmediaciones del obelisco, la facultad de Derecho de la UBA y la avenida 9 de Julio.

Nike interrumpió a Adidas en la media maratón

La movida de marketing de la firma estadounidense fue acompañada por un importante grupo de personas que levantaron carteles y apoyaban a los corredores, quienes compartieron imágenes de la particular batalla y se mostraron sorprendidos por la reacción de la marca.

Como si fuera poco, el ganador de la media maratón fue el ugandés Jacob Kiplimo, que es representado por Nike y vistió su indumentaria en el podio luego de romper el récord del circuito con 58:29 minutos de carrera.

@juliocesar.0720 21 km corriendo la media maratón y viendo más swooshes que stripes #buenosaires #runner #mediamaraton #nike #paratii sonido original - juliocesar.0720

