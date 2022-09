"Fuiste un psicópata y manipulador disfrazado de nene bueno": el crudo relato de la exnovia del femicida de Campana

Asimismo, la exnovia sostuvo en su relato que los papás eran cómplices de todo el mal que hacía su hijo. Es importante recordar que Carlos Rubén Chiminelli, de 69 años, y Liliana Esther Sánchez, de 64, también están detenidos: “Tus viejos también veían todo lo que hacías y me hacías pasar y te apañaban por ser su único hijo, encerrándome en su casa porque si me quería ir el nene se ponía violento y si ya había roto cosas empezaba a volar otras por el aire. Y siempre, siempre, te defendieron y eras el bueno”.

Pero lo más terrorífico de esta relación pasada es que la joven expresó en la historia que varias veces creyó aparecer muerta en manos de Agustín por la violencia física y psicológica que ejercía contra ella: “Los tres son una porquería y espero que se caguen pudriendo. Me duele pero hace unos años pude haber sido yo. Varias veces me vi muerta en manos tuyas. Siempre supe lo que podías llegar a hacer vos y tus viejos. Estoy segura de que si muchas hablan, pasaron por el mismo calvario. Yo tuve un Dios aparte de poder zafar, pero María no. Espero que pagues todo”.

femicida2.JPG La identidad de la joven fue resguardada ya que esta semana la fiscal Brizuela la citará para que cuente su relación con Agustín.

Ante de que se diera a conocer el brutal femicidio de María Alejandra Abbondanza, Chiminelli había recibido una denuncia por violencia de género y ese mismo viernes, en el que María fue vista por últimas vez, había sido concedido con una restricción de acercamiento impuesta por su expareja luego del pedido en el Juzgado de Familia de Campana.

Según la autopsia María Alejandra Abbondanza fue asesinada con una mancuerna y luego descuartizada para poder enterrar o quemar su cuerpo. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la última imagen de la joven de 38 años el viernes pasado cuando sacó a pasear a su perro y después ingresó a la casa de Chiminelli.

Luego de ser detenido, la Policía y los investigadores confirmaron que Agustín restauró de fábrica su celular por lo que borró todos los datos que había allí dentro para saber que relación había entre ambos.